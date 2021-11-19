Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Проклятый ковид: печальная новость пришибла поклонников 50-летней Орбакайте
"Тяжело": дочь Началовой серьезно поплатилась за связь с Панайотовым
Гордость нации: поющую пианистку Цымбалюк-Романовскую объявили народной артисткой
Россияне ахнули при виде "траурной бабки" Кабаевой: Доила коров, купалась в навозе
партнеры
Пятница
19 ноября
Лента новостей
13:41
Лолита о тонкостях оргазма под старость лет: В мои 58 это круче
13:34
Обнищавшая звезда сериала "Счастливы вместе" распродает вещи: Пойду дворы мести
13:34
"Красивая пара": В Сеть слили фото целующего мужчину Гарика Харламова
13:34
Появились данные о самочувствии Хлебниковой перед пожаром: Страдала от вредной привычки
13:32
Друг рассказал о тяжелом заболевании обгоревшей Хлебниковой
13:11
"Начинают оспаривать": Малафеевых ждет дележка имущества
12:47
"Все изменилось": Неузнаваемый Малахов вызвал оторопь
12:42
Под Москвой мужчина умер на беговой дорожке в фитнес-клубе
12:30
Известный певец о состоянии изувеченной Хлебниковой: Страшная трагедия!
12:26
"У меня агрессивная форма рака": известная певица озвучила страшный диагноз
12:25
Женщины в жизни Максима Галкина: что известно о его романах до встречи с Пугачевой
12:00
"Мне не 60": Растолстевшую жену Петросяна записали в старухи
11:57
"40 дней": за умирающую после пожара Хлебникову осталось только молиться
11:52
Втянули в пирамиду: доверчивая Волочкова потеряла миллионы
11:40
В России ковид выявили у еще 37 156 человек
11:36
Савельева подвергла сына смертельной опасности: Маленький вес и реанимация
11:34
Народ бросился на защиту страшно обгоревшей Хлебниковой: Дай Бог выздоровления
11:30
125 лет в одной квартире: удивительная история самой известной семьи Петербурга
11:10
Не сигарета: появилась новая версия о пожаре в квартире Хлебниковой
10:55
В Новосибирске задержали обвиняемого в насилии над ребенком мужчину
10:47
"Принесла грибочков": Нелепо вырядившуюся Собчак закидали камнями
10:38
Россияне отвернулись от молящей о помощи Хлебниковой: Как жалеть пьющих?
10:25
Собчак и Виторган воссоединились ради ребенка
10:17
Старшая видит потусторонний мир, а младшая рассказывает о домогательствах брата: как живут дочери Маши Распутиной
09:48
Ставка по ипотеке будет расти: прогноз неутешительный
09:40
Распутина врезала нажившемуся на скандале с инцестом Малахову: Ненависть и злоба
09:33
На территории "Сколково" в лаборатории произошел пожар
09:10
Центробанк назвал причины растущей инфляции: Тревожный симптом
09:10
Путин призвал Запад к снижению военной напряженности: Мы говорим о красных линиях
08:43
Всплыли сенсационные фото увешанной иконами спальни Пугачевой: Скрывала много лет
08:13
В коме: раскрыты детали состояния госпитализированной после пожара Хлебниковой
06:38
Заговорившая о серьезной проблеме Джоли показала уникальное фото сына
04:18
День Павла Исповедника: народные приметы 19 ноября
02:49
"Ноги работящие Волочковой": оголившую телеса Бузову перестали узнавать
00:16
Непростой период: что нельзя делать с 19 ноября по 4 декабря
22:08
Развратница Лолита предалась утехам в плацкартном вагоне: Парень, тебе не повезло
21:26
Политолог Бальбек о проблемах Украины: Доверие к ней утрачено
21:05
В Перми жертвами поддельного алкоголя стали пять человек
20:52
В Домодедово поймали сбывающего наркотики "кладмена"
20:47
Приласкавшая подавшего на развод Малафеева Айза взвыла от нападок
20:39
Представлялся медсестрой: в подмосковной Балашихе поймали мошенника с сайта знакомств
20:05
"Состояние попеременно": Бузова страдает от последствий опасной болезни
19:47
Холостяк Цискаридзе проболтался о спутнике жизни
19:39
Брежнева назвала проблемы в браке с Меладзе: Это уже надоело
19:17
"Трагический поворот": угодившая в скандал с исчезновением Светличная может стать бомжом
18:49
"Сотрут в порошок": Бросивший сыновей в детдоме Матросов похвалил их через 20 лет
18:42
Экономист озвучил позицию Германии по "Северному потоку – 2"
18:34
Потерявшая популярность Маркл вывалила правду о жизни до принца Гарри
17:56
"Были неожиданные результаты": Униженная Чехова прошла проверку на детекторе лжи после скандала
17:51
Распутина выгнала из дома отбившуюся от рук дочь
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Счета оказались пусты: пасынок не обнаружил ни копейки от наследства Джигарханяна
"Пир во время чумы": Знаменитости на балу в шикарном отеле взбесили россиян
"Раскричались, как Петросян": вдова взорвалась после слухов о мучениях умирающего Джигарханяна
"Бриллианты "тяжеловаты": оканфузившуюся дочь Стриженовой поймали
Украина решила обменять беженцев с польской границы на членство в ЕС
Изгнанную Бузову призвали заплатить за выход на сцену: Есть соответствующие бумаги
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Все изменилось": Неузнаваемый Малахов вызвал оторопь

"Все изменилось": Неузнаваемый Малахов вызвал оторопь

Андрей Малахов поделился редким снимком, публика его даже не узнала.
прочитано 615 раз

Ведущий является активным пользователем соцсетей, где регулярно выкладывает кадры из своей жизни. Андрей решил показать свое архивное фото времен, когда он только начинал карьеру журналиста. На втором снимке Малахов запечатлен уже в нынешнем облике. Ведущий предложил подписчикам найти отличия на фотографиях с разницей в 20 лет.

ПО ТЕМЕ

"Пожалуйста, остановись!": Фандера возмущена жестокостью Малахова

Обрюзгший Малахов вызвал оторопь: Отросшие волосы и женственный вид

 Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Поклонники сильно удивились, некоторые даже не узнали молодого Малахова. А другие написали, что прекрасно помнят его таким. "Все изменилось а вот очки остались", "Более открытая и искренняя улыбка и блеск в глазах", "С годами только краше", "Ой, я помню Андрея таким молодым", "Одно отличие – это старость, Андрей, как бы это звучало не ужасно. Но с ней пришел и опыт", "Только похорошел", "Тот случай, когда с возрастом все лучше и лучше", "Отличия во всем", – написали комментаторы.

Ранее Андрей Малахов возмутил зрителей и коллег новым видео. Артист поделился роликом со съемок новогоднего шоу, где они с Николаем Басковым появились в кадре вместе с живым тигренком. Зверек испугался камер и света. Оксана Фандера была возмущена поведением мужчин и оставила гневный комментарий под постом. "Пожалуйста, остановись!", - написала артистка, призывая убрать животное из кадра.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
19 ноября 2021, 12:47 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Ужасен!": Малахова унизили за неподобающий вид на шоу "Танцы со звездами"

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Раскрыта тайна округлившейся молодой жены Петросяна: Скоро второй!

Публика вывела на чистую воду
Шоу-бизнес

Не только КВН: Что ждет красавицу-внучку Маслякова

Девочка не остановится на пути к цели
Шоу-бизнес

"Это неизбежно": маленькому сыну Рудковской и Плющенко вынесли приговор

Пойдет ли Арсений по стопам Гном Гномыча?
Шоу-бизнес

Распутина выгнала из дома отбившуюся от рук дочь

В семье возникли серьезные проблемы

Гороскоп

Непростой период: что нельзя делать с 19 ноября по 4 декабря
Цвет волос и судьба: как окрашивание волос может кардинально изменить жизнь женщины
Никакого мини и нарядов в полоску: в чем встречать новый 2022 год, чтобы он прошел удачно
Любимчики судьбы: астролог назвал имена людей, которым крупно повезет в ноябре, декабре и январе

Здоровье

В России ковид выявили у еще 37 156 человек
За сутки в России выявили 37 374 новых пациентов с ковидом
Новый максимум смертей от ковида: в России зарегистрировано 36 626 новых случаев коронавируса
Роспотребнадзор продлил коронавирусные ограничения в России на три года

Спорт

Малафеев объявил о разводе после проблем с наркотиками
Отпахавшая на родину Слуцкая осталась ни с чем: Пенсия – ноль рублей
Российская гимнастка Севастьянова показала голую грудь
Российские фигуристки победили всех соперниц и поставили 2 мировых рекорда на соревнованиях в Канаде

Регионы

Атомный ледокол "Вайгач" завершает проводку каравана в район мыса Дежнева
Под Москвой мужчина умер на беговой дорожке в фитнес-клубе
В Новосибирске задержали обвиняемого в насилии над ребенком мужчину
В Перми жертвами поддельного алкоголя стали пять человек
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+