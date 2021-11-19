"Все изменилось": Неузнаваемый Малахов вызвал оторопь

Андрей Малахов поделился редким снимком, публика его даже не узнала.

Ведущий является активным пользователем соцсетей, где регулярно выкладывает кадры из своей жизни. Андрей решил показать свое архивное фото времен, когда он только начинал карьеру журналиста. На втором снимке Малахов запечатлен уже в нынешнем облике. Ведущий предложил подписчикам найти отличия на фотографиях с разницей в 20 лет.

Поклонники сильно удивились, некоторые даже не узнали молодого Малахова. А другие написали, что прекрасно помнят его таким. "Все изменилось а вот очки остались", "Более открытая и искренняя улыбка и блеск в глазах", "С годами только краше", "Ой, я помню Андрея таким молодым", "Одно отличие – это старость, Андрей, как бы это звучало не ужасно. Но с ней пришел и опыт", "Только похорошел", "Тот случай, когда с возрастом все лучше и лучше", "Отличия во всем", – написали комментаторы.

Ранее Андрей Малахов возмутил зрителей и коллег новым видео. Артист поделился роликом со съемок новогоднего шоу, где они с Николаем Басковым появились в кадре вместе с живым тигренком. Зверек испугался камер и света. Оксана Фандера была возмущена поведением мужчин и оставила гневный комментарий под постом. "Пожалуйста, остановись!", - написала артистка, призывая убрать животное из кадра.