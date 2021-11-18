"Это неизбежно": маленькому сыну Рудковской и Плющенко вынесли приговор

Пока старший сын Плющенко и Рудковской Саша носит прозвище "Гном Гномыч", младший Арсений делает свою первые шаги в звании "директора семьи". Певец Виталик Мишура рассказал, ждет ли годовалого наследника та же учесть, что и восьмилетнего.

Александр Плющенко в свои восемь лет уже является опытным спортсменом и блогером. Маленький блондин рассказывает своим подписчикам о трудовых буднях и веселых выходных в кругу семьи. Также наследник фигуриста и продюсера уже принимал участие в модных показах, фотосессиях и ледниковых шоу.

Поклонники обеспокоены, ждет ли такое же будущее и Арсения – младшего брата Гном Гномыча. Уже несколько месяцев назад у нового члена семьи Плющенко и Рудковской появился свой аккаунт в "Инстаграме". Ведет его, конечно, не он сам.

"Я думаю, что медийность в любом случае коснется детей медийных личностей – это неизбежно, но это и не плохо. На самом деле, почему бы нет? Это профессия родителей. Если мои родители – кондитеры, я всю жизнь буду есть вкусные торты – это же круто? Это круто!" – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Виталик Мишура.

Певец уверен, что обоих мальчиков ждет прекрасное будущее. Вероятно, Арсений тоже займется спортом, когда немного подрастет и окрепнет. Сами родители пока на эту тему ничего не говорили. В любом случае, о мальчике уже услышали многие. Популярность и узнаваемость – его приговор с самого рождения.

"Было бы здорово, если родители давали возможность сыну развиваться. Знаете, глупо говорить, если родители миллионеры: "Я не буду брать ваши деньги". А почему бы нет? Родители должны помогать своим детям, это нормально. Яна и Евгений – очень хорошие родители, они очень любят своих детей", – высказался артист.