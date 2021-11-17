"Аристократия помойки": завернутую в "фольгу" безвкусную Рудковскую облили помоями

Наряд Яны Рудковской на балу дебютанток Tatler вызвал у публики противоречивые чувства.

На днях состоялся светский прием, посвященный детям знаменитостей. Это ежегодное событие всегда приковывает к себе массу внимания. Естественно, наряды знаменитостей обсуждались еще очень долго. Однако были те, чьи костюмы поразили публику сильнее всего.

Яна Рудковская, по традиции, оказалась в центре внимания. Продюсер надела золотое платье, которое в Сети тут же сравнили с фольгой. Чувство стиля Яны всегда вызывало жаркие споры, на этот раз ее снова обвинили в отсутствии вкуса. Комментаторы не стеснялись в выражениях, оценивая наряд Рудковской, ее буквально облили помоями..

"Ярмарка безвкусицы. Из грязи в князи не получается, как ни пыжатся", "Аристократия помойки", "Какие жуткие наряды. Денег много– вкуса мало. Рудковская будто в фольгу обернулась", – негодуют в Сети.

Ранее стало известно, что Яна Рудковская встала между своим подопечным Димой Биланом и его предполагаемой невестой. Артисту почти 40 лет, а вот в личной жизни у него все очень скромно. Однако недавно появилась информация, что певец встречается со своей фанаткой и даже намерен сделать ей предложение.

А вот его продюсер союз не одобряет. Выяснилось, что Яна категорически против женитьбы, так как уверена, что Диму хотят использовать. Хоть Рудковская и не стала отрицать, что возлюбленная "хорошая девочка", Билану она пока рекомендует не торопиться со свадьбой.