Собчак и Виторган воссоединились ради ребенка

Экс-супруги воссоединились ради первого юбилея ребенка. Праздник семья справила с одном из московских ресторанов. На день рождения мальчика знаменитости пригласили только самых близких родственников и друзей.
Звездные родители сделали для малыша вечеринку в пиратской тематике. После празднования важной даты в жизни наследника телеведущая поделилась фото с торжества в своем микроблоге. На них Ксения Собчак, Максим Виторган и Платон выглядят как счастливая семья.
Звездная блондинка также высказалась о воспитании ребенка. Она убеждена, что детям очень важно уважение. Даже тогда, когда они не проявляют того же к родителям. По словам журналистки, малыши хотят быть услышанными. Она уверена, что если что-то предложить ребенку с уважением, ему будет сложнее вести себя по отношению к вам по-хулигански.
Напомним, первое время после развода Ксении Собчак и Максиму Виторгану было трудно общаться. Но, судя по всему, сейчас прежние обиды уже забыты.
Как писали "Дни.ру", недавно в Сети и СМИ появились слухи, что у теледивы возникли проблемы в браке с Константином Богомоловым. Причиной тому стало то, что режиссер пришел на светское мероприятие без обручального кольца.