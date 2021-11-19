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Шоу-бизнес
Собчак и Виторган воссоединились ради ребенка

Собчак и Виторган воссоединились ради ребенка

Ксения Собчак с бывшим мужем отметили важную дату. Их сыну Платону исполнилось пять лет.

Продолжение: "Принесла грибочков": Нелепо вырядившуюся Собчак закидали камнями

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Экс-супруги воссоединились ради первого юбилея ребенка. Праздник семья справила с одном из московских ресторанов. На день рождения мальчика знаменитости пригласили только самых близких родственников и друзей.

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Звездные родители сделали для малыша вечеринку в пиратской тематике. После празднования важной даты в жизни наследника телеведущая поделилась фото с торжества в своем микроблоге. На них Ксения Собчак, Максим Виторган и Платон выглядят как счастливая семья.

Звездная блондинка также высказалась о воспитании ребенка. Она убеждена, что детям очень важно уважение. Даже тогда, когда они не проявляют того же к родителям. По словам журналистки, малыши хотят быть услышанными. Она уверена, что если что-то предложить ребенку с уважением, ему будет сложнее вести себя по отношению к вам по-хулигански.

Напомним, первое время после развода Ксении Собчак и Максиму Виторгану было трудно общаться. Но, судя по всему, сейчас прежние обиды уже забыты.

Как писали "Дни.ру", недавно в Сети и СМИ появились слухи, что у теледивы возникли проблемы в браке с Константином Богомоловым. Причиной тому стало то, что режиссер пришел на светское мероприятие без обручального кольца.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 ноября 2021, 10:25 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Виторган с головой ушел в работу после разрыва с Собчак

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