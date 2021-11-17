Влажная Нинидзе в исступлении вцепилась в шею Виторгана: Особенная ночь

Нино Нинидзе рассказала поклонникам об особенной ночи, проведенной с супругом.

Недавно актриса Нино Нинидзе и ее муж и коллега Максим Виторган побывали в Италии, где провели отпуск. Там пара побывала на специфической вечеринке. Мероприятие было посвящено дню рождения их близкой подруги.

Вечер был оформлен в стиле нулевых и пропитан особой праздничной атмосферой. Нинидзе поблагодарила подругу за приглашение в своем "Инстаграм". Она опубликовала романтичное фото, на котором обнимала Виторгана. Волосы Нино Нинидзе казались влажными от эффекта мокрой укладки. Актриса страстно обняла супруга за шею и закрыла от удовольствия глаза. Она написала, что это была особенная ночь.

"Моя прекрасная Ирина, это была очень искрящаяся ночь, было много любви… и это все ты!" – написала Нино Нинидзе.

Поклонники осыпали пару комплиментами о отметили, что они великолепно смотрятся вместе. Многие написали, что Нино Нинидзе и Максим Виторган даже чем-то похожи.

Напомним, Максим Виторган начал встречаться с Нино Нинидзе после развода с телеведущей Ксенией Собчак. Сначала пара скрывала свои отношения, но вскоре слухи об их романе подтвердились. Пара счастлива вместе уже два года.