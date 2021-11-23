Меньшова, Пересильд, Баринов: народ рыдает у гроба Гаркалина

В настоящий момент в ГИТИСе проходит прощание с Валерием Гаркалиным.

Народный артист ушел из жизни 20-ого ноября после продолжительной борьбы с коронавирусной инфекцией. Провожать Валерия Борисовича в последний путь было решено в его родном учебном заведении, расположенном в центре столицы: в ГИТИСЕ Валерий Гаркалин учился, а затем руководил мастерской.

В учебном театре вуза собрались многочисленные друзья, коллеги и просто почитатели таланта покойного. Люди по очереди подходят к гробу народного артиста, говорят прощальные слова, оставляют цветы. Многие не могут сдержать горьких слез – на телеканале "360" проходит прямая видеотрансляция траурного мероприятия.

Из числа знаменитых коллег Валерия Борисовича проститься с ним пришли такие артисты, как Вера Алентова и Юлия Меньшова, Валерий Баринов и Юлия Пересильд. Людям тяжело смириться с постигшей их утратой, ведь Валерий Гаркалин был еще в самом расцвете сил, играл в театре, снимался в кино, и мог бы прожить еще долго, если бы не коварный вирус.

По словам Валерия Баринова, произнесенным на прощании, шрам от потери такого человека, как Валерий Гаркалин, навсегда останется в сердцах людей, ведь заменить артиста такого уровня невозможно.

Напомним, 67-летний артист был госпитализирован с ковидом еще в начале октября. Больше месяца врачи боролись за жизнь знаменитого пациента, но последствия заболевания оказались слишком тяжелыми. Ранее "Дни.ру" писали о том, что обнародовано последнее фото Валерия Гаркалина.