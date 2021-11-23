Дочь скончавшегося Гаркалина взорвалась после грязных обвинений

Накануне покойный Валерий Гаркалин подвергся обвинениям в использовании купленного сертификата о вакцинации.

После трагической кончины народного артиста в Сети разгорелись очередные споры о вакцинации. Еще во время пребывания Валерия Гаркалина в Коммунарке его дочь Ника говорила о том, что ее отец был привит дважды. Однако после смерти мужчину обвинили в том, что у него не было прививок, а сертификат и вовсе был куплен. Наследница скончавшегося актера не сдержалась и назвала все эти грязные обвинения ложью.

Как сообщило издание URA.RU в своем телеграм-канале, Ника еще раз подчеркнула, что ее родитель был абсолютным сторонником прививок. По словам женщины, сначала артист вакцинировался препаратом "КовиВак", однако позже обнаружил, что антитела к опасному вирусу так и не выработались. После этого 67-летний актер прошел еще два этапа вакцинации эффективнейшим российским препаратом "Спутник V".

Напомним, что первые разоблачения вакцинации Гаркалина появились в обсуждениях в соцсети "Фэйсбук" и прозвучали сначала от Ларисы Гузеевой, которая какое-то время находилась вместе с народным артистом в Коммунарке. Затем информацию о купленном сертификате подтвердил продюсер Евгений Фридлянд.

Позже с этим мнением согласилась и Алена Кравец, которая слышала о покупке сертификата Валерием Гаркалиным от ряда знакомых.