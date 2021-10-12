Бабкина вышвырнула мужчину из своего дома: Живет на три семьи

Надежда Бабкина и Евгений Гор были вместе 15 лет. Их роман начался, когда певице было 53 года, а ему 23. Тогда многие осудили эти отношения, но несмотря ни на что, пара была счастлива.
В последнее время надежда Бабкина не рассказывает ничего о возлюбленном. Они не появляются вместе на людях уже несколько лет. Поползли слухи о том, что Бабкина рассталась с артистом, однако певица отвергла все домыслы. Она заявила, что пара по прежнему вместе, и у них гостевой брак, то есть живут они отдельно и встречаются при желании. Поклонники предосудительно отнеслись к такому союзу. Фанаты посчитали, что Бабкина просто вышвырнула Гора из своего дома.
Но по словам Надежды Бабкиной, она часто устает и хочет побыть одна. В такие моменты мужчина в доме и быт ей не нужны.
В свежем интервью сайту BLITZ+ Бабкина неожиданно призналась, что живет на три семьи, при этом ни в одной из них нет супруга.
"У меня действительно не одна семья, их три. Первая и основная — это моя родная семья: сын, невестка и внуки. Это правда. Я полноценный человек. И не важно, была я замужем или нет, есть у меня на данном этапе жизни муж или нет — главное, что у меня есть продолжение", – заявила Бабкина.
Вторая семья, пос ловам артистки, это ее театр "Русская песня", которому она отдает немало сил и руководителем которого является. Третья семья – команда программы "Модный приговор".
Популярные темы форума
Как привлечь внимание серьезного мужчины?
Как скинуть 7 кг за две недели?
Актеры полетели в космос
Звонок мужу
Кто подскажет?