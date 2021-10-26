"Не узнать!": в Сети всплыли снимки Бабкиной до пластики

В своем микроблоге артистка разместила серию архивных черно-белых фото с коллективом "Русская песня", которому исполнилось 45 лет. Все эти годы звезда успешно руководит им.
Знаменитость рассказала, что 1974 году они с подругами из общежития устроили посиделки и кто-то предложил организовать ансамбль, а возглавить его Надежде Бабкиной. Она согласилась.
На выступления коллектива поначалу приходило мало зрителей. Певица вместе с другими участниками ансамбля давали концерты в домах культуры, сельских клубах, в цехах. Сначала коллектив не воспринимали всерьез. Но спустя годы "Русская песня доказала", что стала по-настоящему народной и любимой.
Поклонники в комментариях осыпали коллектив комплиментами и пожелали творческого долголетия. Правда, некоторые не сразу узнали Надежду Бабкину до пластики. Ведь теперь она выглядит совсем иначе. "Вас тут и не узнать! Но вы и тогда, и сейчас прекрасны!", "Неземная красота", — высказались подписчики.
Напомним, Надежда Бабкина сделала ряд процедур красоты. Она не признается, сколько именно пластических операций перенесла. Кроме изменений на лице певицы, россияне заметили, что звезда сильно похудела. Некоторые заподозрили, что артистка делала липосакцию. Сама же исполнительница рассказывала, что худела на специальной диете.
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