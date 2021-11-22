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Шоу-бизнес
Расфуфыренная Собчак пригрозила Пугачевой: Сотрут в порошок

Расфуфыренная Собчак пригрозила Пугачевой: Сотрут в порошок

Ксения Собчак не боится удивлять поклонников новыми образами. На этот раз она пригрозила самой Алле Пугачевой.
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В личном блоге знаменитости появился интересный кадр. На фото она стоит в неожиданной позе, подняв одну руку вверх и приоткрыв рот. На голове журналистки можно увидеть пышный кудрявый парик. Она облачилась в сверкающие серебряные брюки, кожаный топ с массивными цветами, куртку и митенки.

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Алла Борисовна Пугачева певица

 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Ксения Собчак посмеялась сама над собой и в шутку пригрозила Алле Пугачевой. "Трепещите, я иду", – написала знаменитость, добавив веселые эмодзи. Многие поклонники оценили чувство юмора ведущей. "Огонь! Валерий Леонтьев тоже занервничает", "Вот оно как! И до Аллы Борисовны добралась", "Киркоров перевернулся", "Ксения, я так смеюсь", "Вы огонь", – написали поклонники.

Однако многие увидели реальную угрозу в словах журналистки и посчитали своим долгом поставить ее на место. "За такие слова Вас сотрут в порошок", "Где Вы, где она вообще", "Не льстите себе", "Живи спокойно, Ксения Анатольевна", "Ой, в какую сторону смотрит вообще", "Это опасный путь, Ксения", – возмутились подписчики.

Нашлись и те, кто никак не могут прекратить обвинения в адрес Ксении Собчак. Они напомнили, что недавно случилось смертельное ДТП, а потому журналистка якобы не должна выкладывать контент такого толка. Сама знаменитость пока никак не отреагировала на мнения россиян.

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Фото: Aleksey Bychkov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 ноября 2021, 10:38 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Собчак, Тодоренко и другие российские звезды, лишившиеся денег и работы из-за скандала

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