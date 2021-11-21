"Люди без образования": Собчак кинула камень в жен богатых мужчин

Ведущая поделилась своим мнением о том, что в современном мире появляется тенденция на онлайн-преподавание курсов сомнительного содержания. Ксения решила высказать свое мнение о том, что "рублевские жены", которые раньше становились владелицами галерей, теперь занимаются обучением в интернете. Она кинула камень в создательниц различных марафонов по успеху.
По мнению Собчак, такие курсы несут разрушительную силу, так как ведущие их "женщины "трудной судьбы" с Рублевки" не обладают достаточными знаниями и навыками. Однако преподносят свои марафоны они таким образом, что настоящие эксперты начинают сомневаться в своих знаниях.
"Люди без образования и какой-либо квалификации чувствуют себя увереннее реальных экспертов ", – пишет Собчак.
Комментаторы, кстати, с Ксенией Анатольевной охотно согласились. "Браво Ксения! Умные слова", "Какая отличная и правильная фраза – умный – это сомневающийся", Уверенность в своей лишь истине, как единственно-верной, всегда отталкивала", – написали подписчики.
Ранее Ксения Собчак решила дать отпор хейтера, но сделала только хуже. Ей вспомнили, как в нулевых ее высказывание о ненависти к простому народу заполонило прессу. Однако так и неизвестно, действительно ли это имела в виду журналистка.