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Шоу-бизнес
"Все по-новому": Губерниев рассказал о тайной связи с Малаховым

"Все по-новому": Губерниев рассказал о тайной связи с Малаховым

Дмитрий Губерниев поделился редким фото со своим коллегой Андреем Малаховым.
прочитано 218 раз

Комментатор довольно часто делится с подписчиками тем, что происходит за кадром на его работе. На это раз Дмитрий опубликовал фото с Андреем Малаховым. Журналист поделился, что их с ведущим связывает новый новогодний проект, который ни сейчас снимают. Ничего больше Губерниев не добавил, лишь отметив, что все подробности пока в секрете. "Лучшие ведущие мира теперь поют в дуэте, но это пока секрет", – написал Дмитрий.

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 Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Подписчики бурно отреагировали на совместное фото любимых ведущих. "Где Дмитрий, там всегда весело", "Сами себя назвали лучшими ведущими мира", "Скоро певец Губерниев споет нам и станцует в биатлоне", "Вы себе льстите", "Ждем Новый год! Чтобы все пошло по-новому! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", - написали комментаторы.

Ранее Дмитрий Губерниев высказался о покойном Олеге Табакове. По мнению комментатора, известный режиссер не отличался порядочностью и даже мог преступить закон. Он вспомнил события 2006 года, когда Олег Табаков был с ним на открытии Олимпиады. Оказалось, что режиссер не смог получить аккредитацию и прошел по чужому пропуску. Как рассказал Дмитрий, из-за такой выходки российская делегация могла быть отстранена в полном составе.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
19 ноября 2021, 15:47 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость898990
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"Короли" грязи и любители <цензура> трусов!
гость
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До чего отвратителен этот толстомордый Губерниев.Болтливый как базарная баба.Тошнит от него.Был охранником,там ему и место.Не по размеру корону напялил.
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