"Все по-новому": Губерниев рассказал о тайной связи с Малаховым

Дмитрий Губерниев поделился редким фото со своим коллегой Андреем Малаховым.

Комментатор довольно часто делится с подписчиками тем, что происходит за кадром на его работе. На это раз Дмитрий опубликовал фото с Андреем Малаховым. Журналист поделился, что их с ведущим связывает новый новогодний проект, который ни сейчас снимают. Ничего больше Губерниев не добавил, лишь отметив, что все подробности пока в секрете. "Лучшие ведущие мира теперь поют в дуэте, но это пока секрет", – написал Дмитрий.

Подписчики бурно отреагировали на совместное фото любимых ведущих. "Где Дмитрий, там всегда весело", "Сами себя назвали лучшими ведущими мира", "Скоро певец Губерниев споет нам и станцует в биатлоне", "Вы себе льстите", "Ждем Новый год! Чтобы все пошло по-новому! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", - написали комментаторы.

Ранее Дмитрий Губерниев высказался о покойном Олеге Табакове. По мнению комментатора, известный режиссер не отличался порядочностью и даже мог преступить закон. Он вспомнил события 2006 года, когда Олег Табаков был с ним на открытии Олимпиады. Оказалось, что режиссер не смог получить аккредитацию и прошел по чужому пропуску. Как рассказал Дмитрий, из-за такой выходки российская делегация могла быть отстранена в полном составе.