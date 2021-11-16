"Пожалуйста, остановись!": Фандера возмущена жестокостью Малахова

Оксана Фандера бурно отреагировала на последнее видео Андрея Малахова.

На днях Андрей Малахов поделился в своем микроблоге видеороликом со съемок новогоднего огонька, в котором принял участие не только сам шоумен, но и его коллега Николай Басков. Веселые мужчины появились на сцене в компании символа наступающего года – очаровательного тигренка по кличке Барни. Испугавшийся света и шума зверь неожиданно преподнес держащему его Баскову сюрприз – справил нужду прямо на сцене.

Видео вызвало взрыв смеха у аудитории телеведущего. Однако актрисе Оксане Фандере ролик вовсе не показался смешным. Женщина возмутилась жестоким поведением мужчин и оставила Малахову гневный комментарий.

"Пожалуйста, остановись!" – призвала неблагоразумного шоумена Фандера.



Актриса подчеркнула, что поведение шоуменов наносит серьезнейшую травму и самому зверю и тем людям, которые будут это смотреть по телевизору. Фандера также призвала перестать веселиться над произошедшим с животным конфузом.

Как сообщило издание "7 Дней", после праведного гнева актрисы возмущенные комментарии посыпались и со стороны многих других пользователей. Люди стали ругать телеведущего за жестокость к беззащитному животному.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Диана Пожарская показала неузнаваемую Оксану Фандеру в особый для нее день.