"Они встретились": Меньшова высказалась о мистическом моменте в смерти Гаркалина

Ведущая почтила память умершего после борьбы с коронавирусом артиста. Звезда призналась, что для нее кончина коллеги стала трагедией.
Дело в том, что отец Юлии Меньшовой лично знал Валерия Гаркалина. Режиссер снимал актера в своих фильмах. "Как быстро они встретились", – написала теледива в своем микроблоге. В этом можно увидеть мистический момент. Ведь кинодеятель умер летом этого года. Суеверные люди верят, что близкие друзья и родственники могут "забрать" дорогих себе людей на тот свет.
Знаменитость отметила, что смерть Валерия Гаркалина – огромное горе для всех, кто его знал. Она считает, что актер был очень талантливым и тонким. Поклонники присоединились к ее словам.
Напомним, именно Владимир Меньшов способствовал известности Валерия Гаркалина. В свое время он снял комедию "Ширли-мырли" с артистом в главной роли. Актер исполнил роль нескольких братьев-близнецов.
Как писали "Дни.ру", Валерий Гаркалин умер 20 ноября в возрасте 67 лет после борьбы с ковидом. Причиной медики назвали полиорганную недостаточность. Со звездой театра и кино простятся 23 ноября в учебном театре ГИТИСа.