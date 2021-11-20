"Буду ли я жить": Гаркалин предчувствовал свою смерть

Актриса Жанна Эппле призналась в чувствах к Валерию Гаркалину.

Новость о кончине Валерия Гаркалина не стала большим шоком для Жанны Эппле. Она считает, что все было предсказуемо. Актер перенес несколько операций на сердце, с трудом ходил. Коронавирусная инфекция окончательно подкосила здоровье знаменитого артиста. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность.

Эппле рассказала, что дружила с Гаркалиным 30 лет, а когда была молодой, то питала нежные чувства к коллеге. По словам актрисы, он был очень образованным и талантливым человеком. Он отличался заботой и красотой, отметила звезда сериала "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…".

Жанна с болью в сердце вспоминает март 2019 года, когда Валерий Борисович настаивал на том, чтобы актриса как можно скорее набирала курс в ГИТИС. Спешку Гаркалин объяснил следующими словами: "Милая, я не знаю, что будет через четыре года, буду ли я жить". Сам того не подозревая, артист предчувствовал свою смерть.

Напомним, Валерий Гаркалин умер 20 ноября. Во вторник, 23-го, состоится прощание с актером в учебном театре ГИТИСа. Место, где он будет похоронен, пока неизвестно. Возможно, на Миусском кладбище, где покоится супруга артиста Екатерина.