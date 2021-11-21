"Все, что было": Кому достанется наследство умершего после тяжелой болезни Гаркалина

После смерти знаменитых людей нередко начинается борьба за наследство. Однако случай Валерия Гаркалина – исключение. Артист оставил завещание еще давно, в котором четко выразил свою волю.
Из родственников у Валерия Борисовича остались Дочь Вероника, внук Тимофей и сестра Марина. В завещании артист написал, что после смерти его наследство в равных долях перейдет дочери и внуку. Сестра, кстати, на ценности изначально не претендовала.
Дочь Ника от любимой жены поддерживала Гаркалина после смерти супруги. Екатерина Гаркалина скончалась в 2009 году от рака, вскоре после того, как артист оправился от клинической смерти, пережитой из-за инфаркта.
Отношения у супругов были потрясающие. Екатерина была первой и единственной любовью Валерия Борисовича. После ее смерти артист не собирался жениться, он был однолюбом. Гаркалин вспоминал в одном из интервью, что жена сопровождала его везде, на гастролях и в поездках. "Все, что у нас было, мы тратили на путешествия. А если денег не хватало, занимали", – делился артист.
Напомним, Валерий Гаркалин скончался от последствий коронавируса 20 ноября. После тяжелого течения болезни, сепсиса, тромбоза и операции у артиста по очереди стали отказывать внутренние органы.