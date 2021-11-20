Сепсис и тромбоз: Как умирал тяжелобольной Гаркалин

Артист заболел в октябре этого года. Сначала его состояние было нормальным, но вскоре резко ухудшилось, Гаркалина отвезли в больницу. Там началось стремительное ухудшение, настолько, что Валерия Борисовича решили ввести в медикаментозную кому.
Организм не выдержал такой нагрузки, у артиста начался сепсис. Воспалительный процесс на фоне вируса только ухудшил ситуацию – у Гаркалина стало отказывать сердце. Врачи назначили сильнодействующие препараты от сердечной недостаточности, из-за которых развился тромбоз конечностей. В какой-то момент даже шла речь об ампутации левой руки.
К счастью, тромбоз удалось купировать. Врачи несколько недель пытались стабилизировать состояние артиста. Однако все попытки были тщетны. Слишком большая нагрузка на организм 67-летнего Гаркалина дала пневмоторакс, который привел к полиорганной недостаточности. Так, из-за отказа внутренних органов Валерий Гаркалин скончался 20 ноября в 00:30.
Стоит отметить, что здоровье и раньше подводило артиста. В 2008 году у Валерия Борисовича случился инфаркт, в результате которого он перенес клиническую смерть. Врачи уже готовили близких к худшему, так как состояние было крайне тяжелым. Однако поддержка любимой жены Екатерины смогла буквально вернуть артистка к жизни.