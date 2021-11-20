Перенес клиническую смерть: как молитвы близкого спасли Гаркалина

Пока Валерий Гаркалин находился в больнице, его близкий человек неустанно обращался к Богу.

В июне 2008 года Валерий Гаркалин находился в Литве на гастролях. Тогда с актером случилось несчастье. Его госпитализировали с инфарктом. Рядом с артистом, перенесшим клиническую смерть, была его супруга Екатерина. Спустя полгода снова произошел инфаркт. Врачи сомневались, что знаменитый пациент выживет, но, как позже отмечал сам актер, его спасли молитвы возлюбленной.

Тогда Екатерина скрывала от супруга страшную новость. Она быстро теряла вес из-за рака. Гаркалин даже не подозревал, что его любимой женщине был поставлен страшный диагноз. Ее не стало в марте 2009-го. Она оставила безутешному мужу записку, в которой призналась, что тот приносил ей только радость.

В октябре 2021 года Гаркалин вновь оказался в больнице. Врачи долго боролись за жизнь заразившегося коронавирусом артиста. Поскольку состояние актера было тяжелым, врачи решили ввести его в искусственную кому. 20 ноября стало известно, что Валерий Борисович скончался.

Как писали "Дни.ру" ранее, перед реанимацией Валерий Гаркалин беседовал с режиссером Виталием Максимовым. Тот рассказал о последнем разговоре с другом актрисе Марии Шукшиной.