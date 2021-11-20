"Вот, финал": кому тяжелобольной Гаркалин сказал последние слова

Актриса Мария Шукшина скорбит по коллеге.

В субботу, 20 ноября, не стало народного артиста России Валерия Гаркалина. В начале октября он попал в больницу из-за заражения коронавирусом. Организм 67-летнего актера не справлялся с инфекцией, состояние мужчины было тяжелым. Врачи ввели его в искусственную кому, из которой он так и не вышел...

Последним, с кем Валерий Борисович разговаривал перед реанимацией, стал его друг, режиссер Виталий Максимов. Об этом рассказала актриса Мария Шукшина в своем телеграм-канале. Во время телефонного разговора Максимов сообщил актрисе, что Гаркалин сделал несколько прививок: два укола в августе и два – в сентябре. "2 октября он оказался в "Коммунарке"... И вот, финал...", – сказал режиссер, общаясь с Марией.

По словам Шукшиной, в октябре к ней обращались актрисы Ирина Лачина и Светлана Тома. Они просили Марию помочь с лечением Валерия Борисовича. "Все сделала, что могла", – написала она в своем телеграм-канале.

Шукшина дала понять, что тяжело переживает смерть коллеги, с которым 10 лет назад снималась в фильме ныне покойного Бориса Грачевского "Крыша". Артистка не может сдержать слез, молится.

Ранее "Дни.ру" писали, как Валерий Гаркалин встретил и потерял свою единственную любовь. Актер прожил в браке со своей единственной супругой Екатериной 32 года. После ее смерти актер отказался жениться снова.