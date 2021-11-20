Из слесаря в актеры: тернистый путь к славе Валерия Гаркалина

20 ноября скончался известный артист Валерий Гаркалин. На пути к мечте стать актером Валерию Борисовичу пришлось преодолеть немало препятствий и даже пойти наперекор родителям

Валерий Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в семье, далеко как от кино, так и творчества в целом. Его отец руководил мастерской, а мать стояла на кассе одной из московских столовых. Родители хотели, чтобы сын получил надежную профессию и выучился на слесаря, поэтому не поддержали его в стремлении развиваться в актерской карьере. После школы, пойдя на поводу у родни, Гаркалин устроился на завод слесарем. Однако из армии Валерий Борисович вернулся совсем другим.

Молодой человек твердо объявил родителям о своем решении поступать в театральный вуз и выучиться на актера. Несмотря на то, что комиссия отказала будущей звезде из-за якобы неподходящей внешности, ей все равно удалось добиться своей цели. Гаркалин не только поступил в "Гнесинку", но и учился под руководством Сергея Образцова и Леонида Хаита. В 1978 году Валерий Борисович выпустился и начал первые шаги в карьере под чутким руководством Хаита.

Леонид Абрамович собрал учеников в группу театра "Люди и куклы". Коллектив колесил по стране шесть лет и стал по-настоящему популярным. А после молодой артист вернулся покорять столицу: стал работать в Центральном театре кукол у своего второго преподавателя Сергея Образцова, параллельно учился в ГИТИСе. В 1988 году, когда учеба закончилась, актера приняли в Театр Сатиры. Там он прослужил 13 лет.

На сцене Гаркалину легко давались самые разные роли – он моментально стал одним из ведущих артистов. Только во время службы актера в Театре Сатиры его родители окончательно убедились, что их сын выбрал правильный путь. Несмотря на то, что Валерий Борисович изначально не ставил карьеру в кино на первое место, его дебют в 1989 году получился достаточно успешным.

В первом в своей кинокарьере фильме "Катала" артист сыграл сразу главную роль. Уже через два года он получил роли в картинах "Оберег" и "Царь Иван Грозный", а после сыграл в фильме "Белые одежды". Однако самым известным фильмом с участием Гаркалина, несмотря на большое количество работ, до сих пор считается "Ширли-мырли". Фильм вышел на экраны в 1995 году, а актер, сыгравший сразу четыре роли, получил признание критиков.

За свою кинокарьеру Валерий Борисович исполнил более 70 ролей. Актер продолжил играть в кино даже после того, как перенес серьезные проблемы со здоровьем. Последний фильм с участием артиста, мелодрама "Живи своей жизнью", вышел на экраны в прошлом году.