Один раз и на всю жизнь: как Валерий Гаркалин встретил и потерял свою единственную любовь

Актер до последних дней хранил память о любимой жене, которую потерял еще в 2009 году

Знаменитый артист Валерий Гаркалин скончался в ночь на 20 ноября на 68 году жизни. Почти два месяца врачи боролись за жизнь актера, заболевшего коронавирусом. Гаркалин находился в тяжелом состоянии в одной из московских больниц с начала октября – у него развилось множество осложнений и отказали внутренние органы.

Несмотря на то, что артист всегда отличался бурным темпераментом, его личную жизнь можно назвать примером порядочности. Со своей единственной супругой Екатериной актер прожил в браке 32 года, а после ее смерти заявил, что не намерен жениться во второй раз.

Валерий Борисович встретил Екатерину Викторовну в стенах "Гнесинки". Будущая супруга была старше артиста на два года и работала педагогом. Однако это не помешало молодым людям влюбиться друг в друга и вскоре узаконить свои отношения. Пара поженилась в 1978 году, когда Гаркалину было 24 года.

За 32 года брака супруги прошли через большое количество жизненных трудностей. Именно жена помогла артисту побороть пристрастие к алкоголю – Екатерина потратила много сил, времени и нервов, чтобы помочь мужу избавиться от пагубной привычки. Кроме того, долгое время Гаркалины не могли завести детей, несмотря на большое обоюдное желание стать родителями.

В 1983 году у супругов родилась первая и единственная дочь Ника. Повзрослев, наследница Гаркалиных тоже связала жизнь с творчеством – она выбрала профессию театрального продюсера. Ника давно вышла замуж и стала мамой – в 2012 году она подарила прославленному отцу любимого внука Тимофея.

Валерий Борисович и Екатерина Викторовна были неразлучны с момента их первой встречи. Супруги практически всегда ездили вдвоем и на гастроли, и на съемки. Чтобы взять с собой в рабочую поездку любимую жену, артисту было не жалко потратить даже половину гонорара. Однако 12 лет назад в семью пришла трагедия.

Екатерина Викторовна скончалась 15 февраля 2009 года. Незадолго до смерти здоровье супруги актера сильно пошатнулось. Причиной стали переживания за мужа, который перенес два инфаркта за несколько месяцев. Первый инфаркт застал Гаркалина на гастролях в Литве прямо во время выступления. Казалось, артист пошел на поправку, но через несколько месяцев у него случился второй инфаркт, который едва не лишил его жизни. После этого у жены звезды нашли онкологию, которая погубила ее в 57 лет. В программе "Секрет на миллион" на НТВ Гаркалин рассказывал, что супруга скрывала от него диагноз, и признавался, что винит себя в ее смерти.

После потери любимой жены актер так и не женился второй раз. Более того, Валерий Борисович очень тяжело переживал утрату. После трагедии СМИ то и дело трубили о новых передрягах, в которые попадал вдовец. Все слухи о новых романах с коллегами по работе Гаркалин опровергал, заявляя, что до сих пор хранит память о покойной супруге.