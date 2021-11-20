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Шоу-бизнес
"Создать семью": наплевавшая на мужа Собчак заглядывает на Киркорова

"Создать семью": наплевавшая на мужа Собчак заглядывает на Киркорова

Ксения Собчак удивила поклонников. Психолог Екатерина Шибельбеин прокомментаровала нежный взгляд телеведущей в сторону короля поп-музыки.
прочитано 37 раз

Ксения Собчак воспитывает сына Платона от первого брака с Максимом Виторганом. Недавно мальчик отпраздновал свой первый юбилей. Наследнику телеведущей и актера исполнилось пять лет. Любящие родители закатили малышу большую вечеринку.

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

На празднике появились не только друзья маленького блондина, но и их родители. Так, Алла-Виктория и Мартин пришли со своим папой Филиппом Киркоровым. Исполнитель выглядел очень счастливым.

Русский музыкант болгарского происхождения выложил сторис, на которых экс-кандидат в Президенты с большой нежностью смотрит на своего коллегу. Было очень непривычно следить за тем, как "блондинка в шоколаде" смотрит на брюнета.

"Я убеждена, что между ними дружба", – подумала в начале Екатерина Шибельбеин.

Напомним, что не так давно Ксения Собчак страстно поцеловалась с Настей Ивлеевой, буквально наплевав на своего мужа Константина Богомолова. До сих пор неизвестно, как он отреагировал на выходку супруги. Сейчас же журналист уставился на бывшего Аллы Пугачевой.

"Конечно, таких два талантливых и умных человека могли бы создать семью. Но у каждого есть свои половники. Просто Ксения Собчак восхищается королем поп-сцены! Я думаю, они на одной волне по энергетике и похожи психотипом друг на друга!", – высказался эксперт.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 20 ноября 2021, 06:00 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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