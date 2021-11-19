"Принесла грибочков": Нелепо вырядившуюся Собчак закидали камнями

Новый наряд Ксении Собчак вызвал у поклонников неоднозначную реакцию.

Ведущая посетила очередное светское мероприятие, на котором был заявлен дресс-код по мотивам Франции 60-х годов. Ксения опубликовала фото в необычном образе, отметив, что оделась в стилистике на вечере только она.

Поклонники тут же бросились оценивать образ, не все согласились, что наряд соответствует заявленной тематике. Журналистку буквально закидали камнями за несоответствие заявленной тематике и нелепый, по мнению подписчиков, образ.

"Только в 60-х носили совсем другое", "Франция? Это Рязань какая-то", "Это какая-то Испания, фламенко, а не Франция 60-х", "Вырез мне что то напоминает", "Ксюша в образе веселой крестьянки", "Хороший человек, принесла грибочков всем", "Интересно, кто с таким провокационно волнительным декольте ходил во Франции 60-х? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – возмутились комментаторы.

Ранее Ксения Собчак отпраздновала день рождения своего сына. Ради такого знакового события ведущая даже воссоединилась с бывшим мужем Максимом Виторганом. Для мальчика подготовили пиратскую вечеринку. На фото с мероприятия все участники выглядят счастливыми.

Ксения также высказалась о своих принципах воспитания ребенка. По ее словам, самый главный момент – это уважение. Собчак уверена, что со временем ребенок возьмет за правило уважать окружающих в ответ.