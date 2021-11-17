"Случайно": Собчак по неосторожности "слила" откровенное видео

Ксения Собчак наслаждается отдыхом в Дубае вместе с малолетним сыном.

Всю последнюю неделю журналистка активно делится в "Инстаграме" фотоотчетом с отдыха. Сегодня Ксения решила рассказать о том, кто организовал ее отпуск, который прошел на высшем уровне. Блондинка разместила серию фото, на которых запечатлена она сама и ее сын Платон. Неожиданно в карусель попало еще одно очень личное видео, которое явно не имело отношения к теме поста Ксении Собчак.

В ролике блондинка сняла себя лежащей в леопардовом мини-бикини на шезлонге. Она обратилась к своему любимому, показала, что находится в пляжной кабинке одна, пока ее ребенок где-то плещется. В заключение Собчак заверила того, кому предназначалось видео, что очень его любит – получилось довольно откровенно.

Можно предположить, что этот ролик телеведущая записала для своего супруга – Константина Богомолова, который не был замечен с ней в Дубае. Пользователи сразу поняли, что видео журналистка слила в Сеть просто по неосторожности.

Внимательные фолловеры написали:

"Видео отчет, случайно загрузился?" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "По крайней мере, мы можем быть уверенными, что Инстаграмом Ксюше не помогают", "Последние случайно прикрепились, по-моему".

Ксения Собчак пока не комментировала свою оплошность. Возможно, позже окажется, что таким образом она все же хотела что-то сказать своей аудитории.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что купающаяся в роскоши Ксения Собчак назвала свою жизнь скромной.