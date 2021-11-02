"Я хохотал": Размазавшему Пугачеву по стенке Соседову влепили оплеуху

Известный певец Юлиан, который публично поцеловал Ангелину Вовк, резко высказался о талантах и возможностях Сергея Соседова. По его словам, мужчина совершенно бездарен в области музыкальной критики, так как у него нет соответствующего образования.
Артист отметил, что Сергей Соседов окончил журфак МГУ, а потому может называть себя лишь журналистом, поскольку не знает музыкальную кухню изнутри. Юлиан унизил скандального эксперта, осуждая его поведение.
Певец сообщил, что критик регулярно указывает на вокальные недочеты известным людям, а сам при этом поет откровенно плохо. "Мне один раз таким образом сделал замечание — я хохотал до слез", — объявил корреспондентам Юлиан. Артист убежден, что Сергей Соседов попадает мимо нот, когда пытается показать пример опытным исполнителям.
Очевидно, у музыкального критика свое мнение на этот счет. Он не боится разносить в пух и прах даже самых голосистых личностей на российской эстраде. Еще недавно Сергей Соседов размазал по стенке Аллу Пугачеву. Примадонну он назвал больной, несчастной и растерянной женщиной. По мнению эксперта, певица уже ни на что не годна, ведь она потеряла свою аудиторию и остается на слуху лишь из-за громкого имени.
Примечательно, что сама Примадонна на критика зла не держит. Она просит не мешать Сергею Соседову зарабатывать деньги на том, к чему он привык.
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