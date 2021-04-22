78-летняя Ангелина Вовк рассказала о дате свадьбы с молодым певцом Юлианом

78-летняя Ангелина Вовк и 47-летний певец Юлиан появились вместе на съемках программы "Прямой эфир с Андреем Малаховым". Пара выглядела счастливой. Артист не отходил от своей спутницы ни на шаг и так и норовил поухаживать за ней. В один момент он не сдержался и расцеловал женщину.
Со стороны было видно, что Ангелина Вовк расцвела. Это якобы связано с новыми чувствами, пишет "Собеседник". На вопрос журналистов о том, когда будет свадьба, Вовк не стала скрывать, что это не исключено. И даже согласилась раскрыть дату торжества.
"Когда будет свадьба, я вам первым скажу", – в шутку отметила Ангелина Вовк.
Такое развитие событий не удивительно, ведь именно Вовк спасла раненую душу Юлиана, когда тот развелся со своей экс-супругой Анастасией. Телеведущая души не чает в новом фаворите. К тому же, они знакомы уже 30 лет и знают все привычки друг друга.
"Юлиан – очень галантный мужчина, – отметила Ангелина Михайловна... Он всегда мне нравился, но тогда другое было время", – поведала Вовк.
После этого телеведущая призналась, что абсолютно нормально относится к таким парам, как у них с Юлианом. Он уже не молод, а она не так стара.
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