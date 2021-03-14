"Не трогайте Сережу!": Напыщенная Пугачева обласкала Соседова

Примадонна неожиданным образом отреагировала на негативные слова Сергея Соседова в свой адрес. Алла Пугачева проявила заботу по отношению к музыкальному критику.

Журналист Сергей Соседов едко и язвительно отзывается о многих звездах российской эстрады. Так, недавно он разнес в пух и прах Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Аллу Пугачеву и других феноменальных музыкальных исполнителей. Многие артисты вопринимают в штыки заявления критика, а вот Примадонна отнюдь не разгневана на Сергея за слова о том, что ее выступления — это жалкое зрелище. Алла Пугачева проявляет великодушие, поскольку уверена в своем мастерстве, великолепии и неповторимости.

"Не трогайте Сережу! Ему надо как-то зарабатывать", — объявила исполнительница шлягера "Айсберг" сотрудникам канала "НТВ". Примадонна тепло относится к Соседову, а его колкие остроты ее нисколько не ранят. Более того, звезда считает их для себя выгодными. По словам певицы, раньше Сергей получал дивиденды за ее расхваливание, а теперь она зарабатывает на том, что ее опускают ниже плинтуса.

Как писали Дни.ру, критик заявил, что Пугачева на своих последних выступлениях распространяла немощь и говорила в микрофон вместо пения. Мужчина уверен — у 71-летней звезды иссяк ресурс, поэтому теперь она может только хрипеть. "Нет той энергии, которая исходила раньше", — выразился Сергей Соседов о творчестве Аллы Пугачевой.

