"Состояние попеременно": Бузова страдает от последствий опасной болезни

Мать Ольги Бузовой Ирина недавно перенесла коронавирусную инфекцию.

Родительница певицы живет в Санкт-Петербурге и работает заведующей одной из местных стоматологических клиник. Ранее Ирина Бузова сделала прививку от коронавируса, поэтому, даже когда заразилась, перенесла болезнь в довольно легкой форме.

Сейчас уже женщине удалось избавиться от вируса, но последствия опасной болезни так и не отпускают родственницу звезды. Основным проявлением постковидного синдрома в данном случае являются перепады давления, которые сильно мучают мать артистки. Это считается очень распространенным симптомом, который может сохраняться в течение месяца.

"Мое состояние попеременно," – пожаловалась перенесшая болезнь Ирина Бузова.

По словам врача-терапевта Виктора Лишина, влияние на работу сердца может привести к патологии, которая сама по себе опасна. Поэтому пациентке следует пройти комплексную реабилитацию, включающую в себя и прием витаминов, и увеличение физической активности, и другие меры по восстановлению иммунитета – об этом сообщила "КП".

Что касается самой поющей телеведущей, то у нее недавно тоже возникли проблемы со здоровьем, но иного характера. Ранее "Дни.ру" писали о том, что всплыли ужасающие данные о тяжелом недуге Ольги Бузовой: некоторые травмы вылечить уже невозможно.