Обугленная Хлебникова устроила врачам истерику

По некоторым данным, доставленная в клинику звезда от шока закатила истерику, поэтому ее пришлось ввести ее в медикаментозную кому. По уточненной информации, Марина Хлебникова получила ожоги 20-29% тела, а не 50%, как сообщалось ранее.
Серьезнее всего пострадало лицо певицы. Оно изуродовано огнем настолько сильно, что врачи узнали, кем она является, лишь по словам близких.
Кроме того, у 56-летней исполнительницы обгорели кисти рук, сгорели волосы на голове, она получила ужасные ожоги груди, живота и бедер. В настоящее время у нее падает кровяное давление. Звезда лжет в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
Как писали "Дни.ру", ЧП случилось вчера в квартире знаменитости в столице. Рассматриваются две версии пожара. По одной, возгорание произошло из-за непогашенной сигареты, по другой – причина в коротком замыкании.
Напомним, ранее друг певицы Яков Яблочник рассказал, что Марина Хлебникова очень долго страдала депрессией. При этом он заверил, что у нее не было проблем с алкоголем. Звезда тяжело переживала смерть бывшего мужа – музыканта Антона Логинова, который три года назад покончил с собой в ее квартире.