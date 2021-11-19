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Шоу-бизнес
Обугленная Хлебникова устроила врачам истерику

Обугленная Хлебникова устроила врачам истерику

Появились последние данные о состоянии пострадавшей в пожаре Марины Хлебниковой. Оказывается, звезда ненадолго приходила в сознание.
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По некоторым данным, доставленная в клинику звезда от шока закатила истерику, поэтому ее пришлось ввести ее в медикаментозную кому. По уточненной информации, Марина Хлебникова получила ожоги 20-29% тела, а не 50%, как сообщалось ранее.

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Серьезнее всего пострадало лицо певицы. Оно изуродовано огнем настолько сильно, что врачи узнали, кем она является, лишь по словам близких.

Кроме того, у 56-летней исполнительницы обгорели кисти рук, сгорели волосы на голове, она получила ужасные ожоги груди, живота и бедер. В настоящее время у нее падает кровяное давление. Звезда лжет в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Как писали "Дни.ру", ЧП случилось вчера в квартире знаменитости в столице. Рассматриваются две версии пожара. По одной, возгорание произошло из-за непогашенной сигареты, по другой – причина в коротком замыкании.

Напомним, ранее друг певицы Яков Яблочник рассказал, что Марина Хлебникова очень долго страдала депрессией. При этом он заверил, что у нее не было проблем с алкоголем. Звезда тяжело переживала смерть бывшего мужа – музыканта Антона Логинова, который три года назад покончил с собой в ее квартире.

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Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 ноября 2021, 14:43 Источник: Телеграм-канал Mash • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь звезды 90-х Марины Хлебниковой

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