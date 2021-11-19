Проклятая квартира: покойный муж попытался забрать Хлебникову на тот свет

Музыкант и концертный директор артистки, с которым они вновь сошлись в последние годы его жизни, перенес инсульт. Мужчина очень страдал
от последствий недуга. Три года назад произошла трагедия: возлюбленный Марины Хлебниковой покончил с собой.
Бездыханное тело Антона Логинова нашла у себя дома сама певица. От перенесенного шока звезда попала в клинику с нервным срывом. Перед смертью избранник знаменитости просил никого не винить в его смерти. Также он написал, что Марина Хлебникова
была смыслом его жизни.
Выходит, что квартира вокалистки как будто проклята. Суеверные люди могут предположить, что покойный музыкант попытался забрать свою возлюбленную на тот свет.
Напомним, 18 ноября в столичной квартире Марины Хлебниковой случился пожар. Звезда получила жуткие ожоги и была госпитализирована. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое. В момент трагедии дома находились певица, ее муж и дочь, но серьезно пострадала только артистка.
Как писали "Дни.ру", медики ввели знаменитость в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Рассматриваются две версии случившегося. По одной, возгорание произошло из-за непотушенной сигареты, по другой – причиной стало короткое замыкание.