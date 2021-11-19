Друг рассказал о тяжелом заболевании обгоревшей Хлебниковой

В Сети и СМИ ходят слухи, что звезда в последние годы слишком увлекалась спиртным. Однако приятель вступился за артистку, опровергнув эти домыслы.
По словам мужчины, у Марины Хлебниковой не было проблем с алкоголем. По его словам, знаменитость много курила из-за того, что при трагических обстоятельствах скончался ее бывший муж.
Это выбило звезду из колеи. Яблочник поведал, что она очень долго страдала тяжелым психологическим недугом – депрессией. При этом он подчеркнул, что Марина Хлебникова не опустила руки: выпустила новый альбом и сняла клип в Северной столице.
Друг исполнительницы ужаснулся, когда узнал, что Марина Хлебникова попала в новую страшную беду, обгорев в пожаре в собственной квартире. Он признался, что не знает, что теперь делать. Яблочник отметил, что считает подругу музыкантом с большой буквы.
Напомним, вокалистку госпитализировали в тяжелом состоянии после пожара. Она находится в больнице в медикаментозной коме. Певицу подключили к аппарату ИВЛ. У нее обожжено 50% тела. По одной из версий, причиной возгорания стала непогашенная сигарета, по другой – короткое замыкание.