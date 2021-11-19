Не сигарета: появилась новая версия о пожаре в квартире Хлебниковой

Ранее было сделано предположение, что беда случилась из-за непотушенной сигареты. Теперь же спасатели дали свежий комментарий.
Они отметили, что, скорее всего, возгорание произошло в квартире певицы из-за короткого замыкания в проводке, сообщает сайт VSE42.RU. Источник в экстренных службах добавил, что недавно в квартире провели ремонт, передает телеканал "360".
На данный момент известно, что состояние госпитализированной Марины Хлебниковой оценивается медиками как крайне тяжелое. По имеющейся информации, 56-летняя звезда получила серьезные ожоги 50% тела и отравление дымом. Врачи ввели ее в искусственную кому. Также появились данные, что в крови Марины Хлебниковой найдены следы спиртного, сообщает StarHit,
Напомним, Марина Хлебникова лежит в НИИ имени Склифосовского. Она подключена к аппарату ИВЛ. Ее представители уже высказались о трагедии и попросили общественность не распускать различные домыслы по этому поводу.
Как писали "Дни.ру", в квартире во время пожара была и дочь исполнительницы Доминика. Именно она первой позвонила спасателям. Очевидцы ЧП поведали, что из подъезда сперва вытащили мужчину, который был в сознании, а затем звезду.