Обрюзгший Малахов вызвал оторопь: Отросшие волосы и женственный вид

Внешний вид 49-летнего Андрея Малахова в последнее время просто пугает россиян. Все дело в том, что публика не может понять, что произошло с привлекательным ведущим.

Недавно поклонники начали переживать. Они заметили неожиданные изменения в образе знаменитости. Многие заподозрили, что непривычно длинные волосы Малахова – это парик. После этого предположения публика попыталась выяснить у ведущего, что же происходит. Пока он никак не прокомментировал ситуацию, но в Сети уже выдвинули множество версий.

Помимо неожиданной прически, в глаза бросился и тот факт, что Андрей Малахов якобы сильно поправился. На последних фото в "историях" личного блога он предстал в очках во время съемок новогоднего выпуска. Кадры тут же разлетелись по различным пабликам. Недоброжелатели указали, что журналист якобы выглядит опухшим и не совсем здоровым.

Сейчас по Сети гуляет несколько версий происходящего. Некоторые полагают, что журналист просто слишком много работает, а потому очень устал, сил на себя не осталось. Якобы у него пока не было времени заняться телом и сходить в парикмахерскую, а ситуация с пандемией лишь усугубила состояние.

Другие же серьезно волнуются за здоровье Андрея Малахова. После обнародования новых фото в соцсетях заговорили о том, что ведущий якобы мог заболеть и не сообщить об этом публике. Пока пользователи активно пытаются поставить диагноз Андрею, он не обращает внимания на это и продолжает работать.

