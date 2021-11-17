"Скорее всего, девочка": отношения Орбакайте и Руссо зашли слишком далеко

Кристина Орбакайте и Авраам Руссо находятся в очень интересных отношениях. Нумеролог Фарида Красавкина рассказала, что их ждет в будущем.

Когда-то ходили слухи о том, что между Кристиной Орбакайте и Авраамом Руссо что-то есть. Некоторые заметили химию между ними. Музыкант ловко увиливал от вопросов, касающихся дочери Алла Пугачевой.

В эфире "Секрета на миллион" исполнитель признался, что в какой-то момент их общение действительно могло перерасти во что-то большее. Они зашли слишком далеко за рабочие рамки, но вовремя остановились.

"У Авраама Руссо есть склонность к изменам, нежелание идти на компромисс, нежелание подстраиваться, присутствует потребность в угождения своим капризам. У Кристины есть склонность к шантажу, к манипуляциям, проявляется словесная и очень эмоциональная агрессия", – дала краткие характеристики Фарида Красавкина.

Эксперт уверен, что у певцов могли бы сложиться замечательные отношения. Они хорошо подходят друг другу. Несмотря на это, пришлось бы очень много поработать над собой, если бы они захотели быть вместе.

"Союз этой пары возможен, и даже вселенная может наградить ребенком. Скорее всего, девочка. Но отношения будут развиваться, только преодолев задачи, которые ставит вселенная. Этой паре желательно научиться проявлять заботу, милосердие, внимание друг к другу, ухаживать за близкими, поддерживать род", – высказался нумеролог.

Сами звезды никаких комментариев не давали. Только им известно, что происходит между ними. В любом случае, вместе они бы выглядели очень красиво.