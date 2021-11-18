Так и льнет: Замужнюю Пугачеву в короткой юбке засняли с Буйновым

Артист давно дружит с Примадонной и ее семьей и периодически заезжает навестить звездных друзей. Александр выложил в своем "Инстаграме" фотографию с Аллой Борисовной. Пугачева предстала в коротком черном платье и с распущенными волосами. Поклонники пришли в восторг от образа Примадонны и засыпали ее комплиментами.
"Примадонна, она и есть Примадонна. Обожаю", "Красивые такие", "Александр снова в цветнике! Вы прекрасный садовник!", "Алла Борисовна так к вам и льнет. Как всегда -обаятельный и красивый", "Алла Борисовна – красавица (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали комментаторы.
Недавно Алла Пугачева и Максим Галкин отпраздновали 20-летие своих отношений. Поэтому случаю молодой муж решил раздеться на камеру. Примадонна тоже не отстала – она продемонстрировала свой успех в похудении. Галкин примерил образ купидона, направив на Пугачеву стрелу любви.
Ранее врач-стоматолог прокомментировала новую улыбку Пугачевой. С рождения у звезды был стоматологический изъян – диастема, она же, "щербинка" между передними зубами. Алла Борисовна решила исправить проблему и установила себе керамические виниры, которые, по ее оценке, обошлись певице в два миллиона рублей.