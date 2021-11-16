Бешеные деньги: сколько стоит улыбка Пугачевой

Алла Пугачева сегодня является обладательницей роскошной улыбки, но так было не всегда.

Если посмотреть на фото и видео Примадонны, сделанные много лет назад, невооруженным глазом можно заметить, что у певицы был стоматологический дефект – промежуток между верхними передними зубами. Такая природная деформация на профессиональном языке называется диастемой, и встречается она примерно у 20% людей. Некоторым звездам удается превращать этот дефект в свою изюминку, но Алла Пугачева не захотела мириться с таким недостатком.

Хирург-имплантолог Наталья Елфимова рассказала, что Примадонна ранее решилась на стоматологическую операцию и обратилась с этим к лучшим европейским специалистам. В результате дефект убрали – певице установили импортные импланты, но и на этом работа над ее улыбкой не закончилась.

Позже Пугачева решилась на установку керамических виниров, который помогли скорректировать цвет и форму ее зубов. По оценке эксперта, стоматологи и ортодонты провели качественную комплексную работу над улыбкой звезды, и теперь она может по-настоящему гордиться тем, что у нее во рту. По подсчетам "Собеседника", такая голливудская улыбка, как у Пугачевой, сейчас стоит не менее двух миллионов рублей – для большинства россиян это просто бешеные деньги.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что знаменитая артистка плюнула в коллег за нападки на Аллу Пугачеву.