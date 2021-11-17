Всплыли ужасающие данные о тяжелом недуге Бузовой: Вылечить уже невозможно

Поющая ведущая много работает. Всплыли данные о том, к чему привел ее загруженный график. Теперь дива вынуждена беречь себя и верить в чудо.

Известно, что Ольга Бузова крайне близка со своим PR-менеджером. Антон Богославский является одним из самых известных специалистов в своей сфере. Не так давно он выпустил книгу, в которой рассказал о своей работе с самыми популярными артистами. Среди них, помимо имени поющей ведущей, значится и имя певицы MaкSим, и звезды сериала "Универ" Андрея Гайдуляна, и блогера Романа Каграманова, и многие другие.

Сам Богославский в какой-то момент стал очень популярен. Сейчас на его личный блог подписаны 442 тысячи человек. Поклонники интересуются его профессиональной деятельностью, а также задают ему те вопросы, на которые не отвечают подопечные. Накануне публика поинтересовалась, что случилось с рукой знаменитости.

Ответ менеджера оказался крайне неожиданным для многих. Он указала, что история является непростой для них, а недавно Ольге Бузовой и вовсе пришлось делать МРТ, чтобы услышать диагноз. По словам Антона, сейчас за ее состоянием наблюдают врачи, но любое напряжение является губительным.

Антон Богославский указал, что и эта травма, и другие имеющиеся – следствия участия поющей ведущей в "Ледниковом периоде" и других шоу. Он отметил, что увечия оказались настолько серьезными, что "вылечить их уже невозможно". Менеджер указал, что напоминать о себе травмы будут всегда.