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Шоу-бизнес
Развод? Богомолов появился на публике без обручального кольца

Развод? Богомолов появился на публике без обручального кольца

Ксения Собчак и Константин Богомолов спровоцировали слухи о том, что намерены расстаться. Поводом стало их появление на одном из светских мероприятий.
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Звездная пара пришла на юбилей кинотеатра "Художественный", который собрал весь свет российского шоу-бизнеса. Многие пришли в недоумение от внешнего вида журналистки и режиссера.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

 Константин Юрьевич Богомолов

Константин Юрьевич Богомолов режиссер, актер, ведущий

Наро смутили украшения, которые Константин Богомолов и Ксения Собчак надели для выхода на публику. Кинодеятель явился без обручального кольца, а Ксения Собчак снимать его не стала, дополнив еще одним кольцом.

Первая мысль, пришедшая в голову некоторым поклонникам четы: неужели скоро предстоит развод? Однако пока пара никаких заявлений по этому поводу не делала.

Таролог Марианна Абравитова считает, что телеведущая с супругом пока не думают о расставании. Возможно, они просто предпочли более эффектные украшения. Она отметила, что у эпатажных влюбленных схожий вкус, и они нередко появляются в свете в одинаковых образах.

Также эксперт предположила, что если Ксения Собчак и режиссер захотели поменять кольца, то они подсознательно желают внести в свои отношения нечто новое.

Напомним, ранее теледива похвасталась, что они с мужем почти достроили огромный дом. Также звездная чета подыскивает квартиру в столице. Вместе с тем супруга Константина Богомолова заявила, что живет довольно скромно по своим заработкам.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 ноября 2021, 08:37 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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