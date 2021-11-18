Развод? Богомолов появился на публике без обручального кольца

Звездная пара пришла на юбилей кинотеатра "Художественный", который собрал весь свет российского шоу-бизнеса. Многие пришли в недоумение от внешнего вида журналистки и режиссера.
Наро смутили украшения, которые Константин Богомолов и Ксения Собчак надели для выхода на публику. Кинодеятель явился без обручального кольца, а Ксения Собчак снимать его не стала, дополнив еще одним кольцом.
Первая мысль, пришедшая в голову некоторым поклонникам четы: неужели скоро предстоит развод? Однако пока пара никаких заявлений по этому поводу не делала.
Таролог Марианна Абравитова считает, что телеведущая с супругом пока не думают о расставании. Возможно, они просто предпочли более эффектные украшения. Она отметила, что у эпатажных влюбленных схожий вкус, и они нередко появляются в свете в одинаковых образах.
Также эксперт предположила, что если Ксения Собчак и режиссер захотели поменять кольца, то они подсознательно желают внести в свои отношения нечто новое.
Напомним, ранее теледива похвасталась, что они с мужем почти достроили огромный дом. Также звездная чета подыскивает квартиру в столице. Вместе с тем супруга Константина Богомолова заявила, что живет довольно скромно по своим заработкам.