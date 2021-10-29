Собчак поставила на место Богомолова после слухов о разладе: Наорала так, как никогда

Ксения Собчак дала интервью Иде Галич. Журналистка раскрыла детали своих отношений с Константином Богомоловым.

В Сети то и дело появляются слухи о разладе пары. Провоцирует их все: начиная от поведения на мероприятиях, заканчивая какими-либо высказываниями пары. При этом, несмотря на старания СМИ, пара все еще утверждает, что их отношения прекрасны и гармоничны. Блогер заметила, что когда знаменитость говорит о своем супруге, у нее горят глаза.

Ксения Собчак указала, что первое время пыталась быть идеальной хозяйкой, несмотря на то, что готовить она не любит и не очень умеет. В какой-то момент Константин Богомолов попросил ее прекратить его кормить и отметил, что сам возьмет все, что нужно, когда захочет. Такой шаг восхитились журналистку.

При этом блондинка не скрывает – ссоры бывают даже у самых любящих людей. Она отметила, что в отношениях она вовсе не скандальный человек, но оплошности случаются везде. "Наорала так, как никогда", – вспомнила звезда один из недавних диалогов по телефону.

Ксения Собчак призналась, что Константин Богомолов и правда провинился, но такой реакции она не ожидала даже сама от себя. Отвечать на вопрос о причине журналистка не стала, но сообщила, что ей было очень стыдно. Подобное практически не происходит с ней в семейной жизни. "Сама испугалась", – посмеялась она.

