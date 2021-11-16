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Шоу-бизнес
Купающаяся в роскоши Собчак назвала свою жизнь скромной

Купающаяся в роскоши Собчак назвала свою жизнь скромной

Ксения Собчак заявила, что живет отнюдь не шикарно по своим заработкам.
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Журналистка отметила, что не имеет дворцов или зарубежной недвижимости. Она рассказала, что они с мужем – режиссером Константином Богомоловым почти достроили дом площадью полторы тысячи квадратных метров. Там есть баня и бассейн.

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Кроме того, звездная пара подыскивает квартиру в Москве. Кинодеятелю нравятся апартаменты на Дмитровке. Однако у супругов есть и вариант в Хамовниках, но режиссеру он не по душе. Избранники Ксении Собчак считает, что это выселки.

"Я по своим заработкам скромно живу", — заключила теледива. Примечательно, что еще пару недель назад звездная блондинка хвасталась тем, сколько получает в год. Ксения Собчак призналась, что зарабатывает больше четырех миллионов долларов. Это порядка 280 миллионов рублей.

Напомним, недавно в Сети распространились слухи о том, что муж Ксении Собчак получает немыслимые для театра деньги. Поговаривали, что худрук Театра на Малой Бронной якобы имел около 400 тысяч за свою деятельность. Константин Богомолов опроверг эту информацию. Режиссер заявил, что зарабатывает в театре от 100 до 150 тысяч рублей.

Как писали "Дни.ру", в прошлом году Ксения Собчак пожаловалась на повышение НДФЛ до 15%. Ведущая призналась, что ей не хочется расставаться со своими деньгами.

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Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 ноября 2021, 14:47 Источник: Tatler ✓ Надежный источник
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