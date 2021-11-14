"Ненавижу простой народ": знающая себе цену Собчак плюнула в россиян

Ведущая давно является объектом сплетен, каждое ее действие вызывает резонанс. Сейчас Ксения Анатольевна активно создает образ серьезной журналистки, жены и матери, но давние поклонники помнят ее выходки из молодости. Эти действия ей нередко припоминают в Сети.
Устав от нападок, ведущая решила дать ответ недоброжелателям. Однако, по мнению многих, сделала только хуже. Она решила усмехнуться на формулировками хейтеров, в итоге, ее монолог стали трактовать совсем по-разному. Собчак напомнила, что ей приписывают высказывание о простом народе. "Я ненавижу простой народ", – сказала как-то Ксения Анатольевна.
Личность дочки бывшего мэра Санкт-Петербурга не сходит с уст звездных комментаторов. Недавно журналистку стали активно обвинять в использовании фоторедакторов. Собчак поделилась новым фото, и получила порцию негатива в комментариях. Подписчики написали, что нужно знать меру и с ее известностью нельзя так редактировать снимки.
Последние фоток ведущей вообще вызывают резонанс. Отметив свое 40-летие женщина с семьей отправилась на отдых к морю. Ксения не скупится на "раздетые" фото с пляжа, которые фанаты разглядывают буквально "под микроскопом".