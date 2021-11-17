"Стараюсь не обращать внимания": дочь ответила на грязные сплетни о Табакове

Наследница покойного Олега Табакова и Марины Зудиной прокомментировала слухи о любовной связи актера с коллегой – Еленой Прокловой. Звезда утверждала, что была совсем юной, когда у них с артистом был роман.

15-летняя Мария поведала о том, как их семья реагирует на шумиху после интимных откровений Елены Прокловой. Тогда прогремел скандал на всю страну. Вдове Олега Табакова и их детям пришлось очень нелегко. Но они держатся достойно, не ввязываясь в грязную полемику с хейтерами и любителями сплетен.

Несмотря на юный возраст, Мария все понимает. Девушка заявила, что старается не обращать внимания на слухи об отце. По ее словам, и Марина Зудина не сильно переживала по этому поводу, поскольку их близкое окружение точно знает, что является правдой, а что вымыслами.

Также дочь Олега Табакова сообщила, что пока не планирует идти по стопам родителей. Она собирается получить высшее образование в сфере дизайна или моды. Однако от съемок в кино наследница артистов отказываться не хочет и, если предложат, с радостью примет попробует свои силы на этом поприще.

Ранее Яна Поплавская рассказала об эмоциях дочери режиссера. По словам актрисы, девушка была шокирована. Напомним, Олег Табаков умер три с половиной года назад. Супруга очень тяжело перенесла его смерть. Актриса признавалась, что по сей день не может забыть любимого мужа.

Как писали "Дни.ру", Марина Зудина жаловалась на то, что после смерти знаменитого супруга столкнулась с не самым лучшим отношением коллег по сцене. А недавно появилась новость о триумфальном возвращении звезды на театральные подмостки.