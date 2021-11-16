Истеричная Бузова вцепилась в популярного рэпера на публике: У меня тоже все крутые

Поющая ведущая закатила скандал из-за числа участников в своей команде. По правилам наставники имеют право выбрать только трех подопечных. Рэпер Серега решил расширить количество своих участников до четырех. Это взбесило Ольгу Бузову, и она стала спорить.
Звезда заявила, что ей необходим перерыв, чтобы пообщаться с командой. Она отметила, что тоже хочет четырех или даже пятерых участников. Блондинка добавила, что решать это должны зрители. "У меня тоже все крутые!", – сказала Ольга Бузова и демонстративно удалилась.
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