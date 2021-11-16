"Осуждаю": знаменитая артистка плюнула в коллег за нападки на Пугачеву

Именно Примадонна дала никому не известной Татьяне Залужной путевку на российскую эстраду, за что композитор и певица ей очень благодарна. Любаша призналась, что два десятка лет назад звезда заметила ее талант и поспособствовала успеху на сцене.
После Аллы Пугачевой Любаша писала композиции для Ирины Аллегровой, Аркадия Укупника, Лолиты, Димы Билана и многих других артистов. Она не понимает нападок на Примадонну. По ее мнению, делающие подобные заявления о певице люди – неудачники и завистники.
"Осуждаю", – высказалась композитор о тех, кто винит Примадонну в собственном провале. Певица добавила, что неудача на сцене – это личная история каждого неуспешного артиста, ставшая результатом их слабости.
Отметим, что среди звезд, которые обвиняли Аллу Пугачеву в перекрытии им кислорода – Лика Стар, Михаил Муромов, Валентина Легкоступова, Азиза, Ангелина Вовк и другие. Любаша считает, что упорный человек всегда себя найдет.
В пример она привела себя. Мол, ее тоже в свое время многие критиковали за сотрудничество с Примадонной. Композитор порекомендовала артистам, ищущим виноватых, стучать во все двери, искать свой путь и не сдаваться. Напомним, ранее Любаша рассказала, как Алла Пугачева спасла ее от депрессии.