Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Проклятый ковид: печальная новость пришибла поклонников 50-летней Орбакайте
"Тяжело": дочь Началовой серьезно поплатилась за связь с Панайотовым
Гордость нации: поющую пианистку Цымбалюк-Романовскую объявили народной артисткой
Россияне ахнули при виде "траурной бабки" Кабаевой: Доила коров, купалась в навозе
партнеры
Вторник
16 ноября
Лента новостей
13:51
"Осуждаю": знаменитая артистка плюнула в коллег за нападки на Пугачеву
13:47
"Все молодеет": 54-летний Бондарчук стал похож на подростка
13:22
Заразившихся Covid-19 вакцинированных россиян лишат QR-кодов: Обнародован новый приказ
12:56
"Чокнулась старушка": Признавшей россиян врагами Васильевой дали под дых
12:48
Смерть мужа, дети-погодки в 53 года: как живет ясновидящая мать Влада Кадони Елена Голунова
12:47
Разжиревшего Тома Круза теперь не узнать: Заболевание и депрессия
12:31
Щедрая Пугачева спустила на погоревшего Алибасова баснословные деньги: У Бари чуйка
12:27
За сутки в России выявили 36 818 заразившихся ковидом
12:23
Захарова ответила на слова Украины об указе Путина по Донбассу: Не выполнили ничего
12:10
С 1 декабря Россия восстановит авиасообщение с пятью странами
11:53
"Понятно все с вами": женатый Фоменко попался на нежностях с сексуальной брюнеткой
11:53
"Она пустое место!": Выскочку Бузову хлестко выпороли на ток-шоу
11:43
Стало известно о росте рубля к доллару
11:36
20-летняя дочь выглядит хуже 53-летней Стриженовой: Обтянутый живот и сплющенная грудь
11:18
ФСБ раскрыла схему незаконной массовой легализации мигрантов
11:15
"Максимка не обижает?": вид всклокоченной любовницы Виторгана насторожил россиян
11:14
Куда сходить в Москве: афиша с 19 по 26 ноября
11:06
Pfizer готовится испытать новый препарат от ковида в России
11:04
"Остается лишь дружить": на отношениях Кравченко и Добронравова поставили крест
10:40
Российским должникам пригрозили арестом квартир
10:24
Жизнь в интернате, алкоголизм и вес больше 120 кило: как сложилась жизнь сына Любови Полищук
10:21
Отчаявшаяся Заворотнюк обратилась к народу: Все в подвешенном состоянии
10:20
Во время стрельбы в московском метро ранили мужчину
10:15
Во Владимирской области мужчина зарезал двух женщин и сбежал
09:55
"Сидела на антидепрессантах": Пугачева спасла известную певицу от падения
09:47
"Прелестные дети": как выглядит четырехлетняя дочь Агнии Дитковските
09:00
Обоссавшегося на сцене Баскова измазали тигриным дерьмом: История одной дружбы
08:51
Истеричная Бузова вцепилась в популярного рэпера на публике: У меня тоже все крутые
08:41
Обрюзгший Малахов вызвал оторопь: Отросшие волосы и женственный вид
08:38
Украинский дипломат о поведении Зеленского: Как двоечник перед Путиным
06:51
Мясные рулетики от Софии Ротару: пошаговый рецепт
04:37
"Еще одна дочь?": Королева с малышкой на руках взбудоражила народ
02:14
Как в 1973 году под Москвой разбился самолет из Грузии
00:10
День святого великомученика Георгия: что нельзя делать 16 ноября 2021 года
22:05
Украина примет участие в сертификации "Северного потока – 2"
22:05
Огромная потеря веса: исхудавший Слепаков шокировал своим видом
21:38
Возбудивший народ Костюшкин объявил о получении звания Народного артиста
21:32
Сбившей троих детей в Подмосковье девушке вынесли приговор
21:18
Лукашенко бьет по внутренним проблемам Польши и Литвы – украинский эксперт Якушик
20:49
Извивающаяся перед камерой Тарханова поразила народ
20:41
В Москве водитель иномарки попал в ДТП из-за плохого самочувствия и погиб
20:21
Житель Подмосковья организовал в своем доме подпольную оружейную мастерскую
20:14
Цой сравнила себя с помолодевшей Пугачевой в мини-юбке
19:45
"Я в шоке": народ не поверил показавшему маму Авербуху
19:19
"Страшные вещи": помощник тяжелобольного Гаркалина ответил на слухи об ампутации руки
19:04
Обвиненный в предательстве Пригожин набросился на известную певицу: Просто маразм
18:50
Виновата "мышка": Вскрылись истоки вражды Петросяна и Коклюшкина
18:36
"Отступать некуда": Лукашенко о решении начать газовую блокаду Европы
18:20
"Получилось глупо": Борисова оправдалась за громкую ложь
17:45
Избавившаяся от тирана-отца Бритни Спирс впервые появилась на публике
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Ненавижу простой народ": знающая себе цену Собчак плюнула в россиян
"Будет малыш!": Макеева навязала мужу-алиментщику лишний рот
"Подпортила карму": Пересильд прокляли после глупых слов о больных детях
"Как не стыдно": Знаменитой актрисе врезали за плевок в Бузову
Облившая помоями Бузову 66-летняя Копенкина вышла на люди в стрингах
Раздвинувшую ноги пьяную Волочкову с позором выгнали из турецкого отеля
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Осуждаю": знаменитая артистка плюнула в коллег за нападки на Пугачеву

"Осуждаю": знаменитая артистка плюнула в коллег за нападки на Пугачеву

Не секрет, что некоторые непопулярные сегодня звезды упрекают Аллу Пугачеву в том, что якобы она в свое время перекрыла им кислород. Фаворитка Примадонны Любаша придерживается другого мнения. Она возмущена словами некоторых исполнителей.
прочитано 27 раз

Именно Примадонна дала никому не известной Татьяне Залужной путевку на российскую эстраду, за что композитор и певица ей очень благодарна. Любаша призналась, что два десятка лет назад звезда заметила ее талант и поспособствовала успеху на сцене.

ПО ТЕМЕ

"Сидела на антидепрессантах": Пугачева спасла известную певицу от падения

"Заработала на загородный дом": Любаша рассказала о доходах от песен Пугачевой

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

После Аллы Пугачевой Любаша писала композиции для Ирины Аллегровой, Аркадия Укупника, Лолиты, Димы Билана и многих других артистов. Она не понимает нападок на Примадонну. По ее мнению, делающие подобные заявления о певице люди – неудачники и завистники.

"Осуждаю", – высказалась композитор о тех, кто винит Примадонну в собственном провале. Певица добавила, что неудача на сцене – это личная история каждого неуспешного артиста, ставшая результатом их слабости.

Отметим, что среди звезд, которые обвиняли Аллу Пугачеву в перекрытии им кислорода – Лика Стар, Михаил Муромов, Валентина Легкоступова, Азиза, Ангелина Вовк и другие. Любаша считает, что упорный человек всегда себя найдет.

В пример она привела себя. Мол, ее тоже в свое время многие критиковали за сотрудничество с Примадонной. Композитор порекомендовала артистам, ищущим виноватых, стучать во все двери, искать свой путь и не сдаваться. Напомним, ранее Любаша рассказала, как Алла Пугачева спасла ее от депрессии.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 ноября 2021, 13:51 Источник: Starhit.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

72-летняя "мещанка" Пугачева побила молодую жену Эрнста

комментарии

Ответить:

Гость898990
Пожаловаться Ответить
Отстаньте от "Примадонны фотожопы" и мамки-жены голубков Пугалкиной! Пусть барахтается со своим всеведущим мурлом Алкиным-Галкиным в грязях!
1

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Прелестные дети": как выглядит четырехлетняя дочь Агнии Дитковските

Татьяна Лютаева показала внуков
Шоу-бизнес

"Понятно все с вами": женатый Фоменко попался на нежностях с сексуальной брюнеткой

Артист сделал важное признание
Шоу-бизнес

Отчаявшаяся Заворотнюк обратилась к народу: Все в подвешенном состоянии

Она заговорила о личном
Шоу-бизнес

"Чокнулась старушка": Признавшей россиян врагами Васильевой дали под дых

Садальский устроил ажиотаж

Гороскоп

Никакого мини и нарядов в полоску: в чем встречать новый 2022 год, чтобы он прошел удачно
Любимчики судьбы: астролог назвал имена людей, которым крупно повезет в ноябре, декабре и январе
11 ноября все изменится: три знака зодиака, для которых дата станет решающей
Обречены на разрыв: 5 пар знаков зодиака, которым не суждено быть вместе

Здоровье

Заразившихся Covid-19 вакцинированных россиян лишат QR-кодов: Обнародован новый приказ
За сутки в России выявили 36 818 заразившихся ковидом
Pfizer готовится испытать новый препарат от ковида в России
Мишустин назвал уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России

Спорт

Отпахавшая на родину Слуцкая осталась ни с чем: Пенсия – ноль рублей
Российская гимнастка Севастьянова показала голую грудь
Российские фигуристки победили всех соперниц и поставили 2 мировых рекорда на соревнованиях в Канаде
Гончаренко шокирована выступлением Трусовой с переломанной костью

Регионы

Во Владимирской области мужчина зарезал двух женщин и сбежал
Житель Подмосковья организовал в своем доме подпольную оружейную мастерскую
Итоги переписи: подсчитана численность населения Подмосковья
Под Оренбургом мужчина жестоко убил жену и маленького ребенка
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+