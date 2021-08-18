"Заработала на загородный дом": Любаша рассказала о доходах от песен Пугачевой

Татьяна Залужная, работающая под псевдонимом Любаша, – один из главных отечественных хитмейкеров. Написанные ею песни есть в репертуаре Филиппа Киркорова, Кристины Орбкайте, Верки Сердючки, Анастасии Стоцкой, Григория Лепса. Но настоящая слава пришла к Любаше после совместного альбома с самой Аллой Пугачевой. Об отношениях с Примадонной тогда и сегодня корреспондент "Дни.ру" и поговорил с композитором, поэтом и исполнительницей в одном лицо.

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