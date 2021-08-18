"Заработала на загородный дом": Любаша рассказала о доходах от песен Пугачевой

В 2002 году у Аллы Пугачевой вышел 17-й студийный альбом под названием "А был ли мальчик?" 16 из 20 композиций на диске были на музыку и слова Любаши. А в перерывах между песнями звучали телефонные разговоры двух певиц. В дискографии Аллы Борисовны это был единственный пример столь тесного сотрудничества.
"За песни Пугачева мне тогда заплатила очень хорошо, – призналась Любаша. – Столько, что я смогла построить загородный дом на окраине леса".
Потом Татьяна Залужная преподавала в школе творческого развития Аллы Пугачевой. Но с годами их общение стало менее плотным. "Я ей как-то отослала песенку, она ответила: "Мне нравится", и так эта композиция пока лежит, – призналась Любаша. – И не встречались мы давно уже".
Зато другие артисты регулярно пополняют свой репертуар написанными Любашей песня. "Алексей Чумаков, Алсу, Валерий Леонтьев, Эмин", – перечисляет артистов Залужная тех у кого ее песня появились за последнее время. А еще она пишет стихи и книги для детей, ставит мюзиклы. Например сегодня заканчивает работу над музыкой и либретто мюзикла для детей под рабочим названием "Путешествие в страну сказок". Детям Алла Пугачевой он наверняка понравится!
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