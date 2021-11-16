"Сидела на антидепрессантах": Пугачева спасла известную певицу от падения

Композитор и исполнительница Любаша благодарна Алле Пугачевой за то, что та не только дала ей путевку на эстраду, но и вытащила из жуткой депрессии.



В свое время артистка переживала трудный период. Она была в отчаянии. Любаша призналась, что у нее возникали навязчивые мысли и состояния. Дело в том, что певица совсем не отдыхала и в какой-то момент себя загнала.

Несколько лет фаворитка Аллы Пугачевой работала на износ, не уделяя времени себе. Осознав, что проблему больше нельзя игнорировать, Любаша обратилась к медикам. Певица рассказала, что лечилась и сидела на антидепрессантах. Однажды с ней связалась Примадонна.

Артистки встретились в ресторане. Проницательная Алла Пугачева поняла, что с Любашей происходит что-то плохое. Она спросила, почему у композитора такие красивые, но потухшие глаза. Исполнительница призналась, что страдает депрессией. Старшая коллега жалеть звезду не стала, а дала жесткий, но правильный совет: взять себя за шкирку и вытащить из этого состояния, поскольку никто другой ее не спасет.

Любаша прислушалась к Примадонне и перезагрузила себя. К счастью, певице удалось выйти из депрессии. Она по сей день благодарна Алле Пугачевой за мудрый совет. Для звезды эстрады композитор придумала более десятка песен и записала с ней совместный альбом.

Любаша высказалась и по поводу того, что некоторые артисты обвиняют Примадонну в том, что она перекрыла им кислород. Певица отметила, что лично ей Алла Пугачева дала путевку на сцену. А к нападкам коллег на звезду она относится скептически. Ранее композитор в беседе с "Дни.ру", поведала, что Примадонна помогла ей построить загородный дом.