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Шоу-бизнес
Разжиревшего Тома Круза теперь не узнать: Заболевание и депрессия

Разжиревшего Тома Круза теперь не узнать: Заболевание и депрессия

Тома Круза не узнали на кадрах, которые попали в Сеть. Диетолог Анастасия Плещева рассказала, что случилось с актером.
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Том Круз когда-то был настоящим секс-символом и очень популярным актером, которого любили миллионы. Сейчас же артист выглядит совсем не так, как в молодости. Он так сильно поправился, что его теперь сложно узнать.

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"Зачастую набор связан просто с избыточным питанием и недостаточностью физической нагрузки", – начала свои предположения Анастасия Плещева.

Диетолог выдвинула несколько вариантов того, что происходит со здоровьем звезды. Некоторые из них оказались действительно опасными.

"Однако небольшой процент от всего избыточного веса и ожирения, которыми может страдать наше население, связано с эндокринными нарушениями, в частности, с гипотериозом. Из-за этого действительно может происходить набор веса. Также причиной может стать такое заболевание как гиперкортицизм. Однако то, что я вижу на фото, на это совсем не похоже, но все же об этом можно тоже упомянуть", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" эксперт.

Врач уверяет, что заболевание с эндокринной системой может вызвать ожирение. Однако неизвестно, страдает ли от него герой фильмов "Миссия невыполнима", "Мумия" и "Сделано в Америке". Сам американец об этом нигде не говорил.

"Также часто причиной набора веса являются неврологические нарушения пациента, стрессовый фактор, зачастую ряд препаратов, принимаемых для того, чтобы вывести человека из депрессии. То есть антидепрессанты могут привести как к набору веса, так и к снижению. Поэтому тут можно только предположить", – подытожила Анастасия Плещева.

Что касается депрессии, то нам опять же остается только догадываться. Поставить настоящий диагноз может только лечащий врач человека, а поклонники могут только предполагать, что творится в жизни их кумира.

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Фото: Alex Edelman / The Photo Access / www.globallookpress.com
Автор: 16 ноября 2021, 12:47 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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