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Шоу-бизнес

"Она сама от себя такого не ожидала": подруга о дерзкой выходке Пугачевой

Алла Пугачева и Любаша. Фото: пресс-служба Любаши
Поэт и композитор Любаша 9 марта устраивает грандиозный бенефис в столичном Доме кино. Она считается одним из главных хитмейкеров на российской эстраде, чьи шлягеры есть в репертуаре Григория Лепса, Валерии, Филиппа Киркорова, Кристины Орбакайте, Валерия Леонтьева, Лаймы Вайкуле, Владимира Преснякова, Алексея Чумакова, Витаса и многих других. Открыла же ее широкой публике Алла Пугачева, которая в 2001 году вдруг предложила Любаше выпустить совместный альбом. 
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"Будь или не будь", "За столиком в любимой кафешке", "Снег падает на всех" – эти и многие другие песни Любаши очень полюбились Алле Борисовне. Правда, сегодня от песен Татьяны Залужной, как на самом деле зовут Любашу, Примадонна почему-то отказывается.

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Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

"Я не знаю, что Алла Борисовна поет сегодня, что готовит к своему юбилейному концерту в Кремле, – вздыхает Любаша. – После того, как побываю на нем, пойму, какие темы ей интересны, какая музыка. Я ей предлагала  месяц назад несколько песен, она их слушала, но по каким-то причинам отказалась. Хотя одну из композиций обещала показать Юлии Проскуряковой, мол, той может подойти. Возможно самой Алле Борисовне вокально уже тяжело что-то исполнить. Или по сегодняшнему настроению песни ей не подходят. А вот тогда, в 2001-м, мы совпали по эмоциям, ощущениям".

Алла Пугачева и Любаша. Фото: пресс-служба Любаши

Любаша вспоминает, что 18 лет назад именно Алла Пугачева предложила записать совместный диск, причем из 20 треков 16 написала она. "Одно дело, если бы Алла Борисовна сама исполнила мои композиции, но когда она предложила мне стать второй певицей в альбоме, это было неожиданно, думаю, она сама от себя не ожидала такой выходки, – улыбается Залужная. – В тот момент мы с ней были как близкие подружки – тесно и много общались. Потом как-то разошлись".

Алла Пугачева и Любаша. Фото: пресс-служба Любаши

Несколько лет назад Пугачева предложила Залужной поработать в ее детском творческом центре. "Она меня пригласила в качестве композитора, и я разучивала с девочками 4-5 лет мои песни, в том числе мои детские хиты для "Барбариков", придумывала яркие номера, – пояснила Любаша. – Это был интересный опыт, который позже мне и самой пригодился, когда открывала собственный центр детского творческого развития "Зебра в клеточку" – я стала лучше понимать и чувствовать детей. Хотя тогда, помню, долго сомневалась, стоит ли начинать. Но Пугачева сказала мне: "Ты должна просто любить детей!" Она сама, кстати, работала в молодости учителем музыки. И я видела, насколько ответственно она относится к этой школе, к этим малышам".

Любаша призналась, что и по сей день может запросто позвонить, написать Алле Пугачевой, прислать какую-то песню. "Но я стараюсь ей не надоедать в праздники, зная, какой шквал на нее обрушивается", – улыбается Татьяна.

В ее офисе на самом почетном месте висит фотография, на которой Татьяна запечатлена с Аллой Борисовной. Хранит она как драгоценную реликвию и сарафан, который Примадонна когда-то подарила ей. "Накануне презентации нашего совместного альбома Пугачева спросила меня, что я собираюсь надеть, – вспоминает Татьяна. – Я растерялась, поскольку над этим совсем не думала. Тогда Пугачева вручила мне свой дорогой длинный сарафан, купленный когда-то в Италии, в котором я в итоге и дебютировала перед публикой. Для меня этот сарафан стал счастливым и во многом спас, потому что сама Алла Пугачева на презентацию не пришла, а там было огромное количество журналистов, и мне, что называется, пришлось отдуваться. Но именно с того дня началась моя счастливая московская творческая жизнь!"

Алла Пугачева и Любаша. Фото: пресс-служба Любаши

Автор: Феликс Грозданов19 февраля 2019, 21:53
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Как менялась Алла Пугачева

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