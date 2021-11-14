Готов на все ради сенсации: беспринципного Малахова втравили в грязный скандал

Россиянка Татьяна Касаткова рассказала о том, как некрасиво съемочная команда Андрея Малахова поступила с ее отцом. По ее словам, съемка в шоу "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" чуть не стоила мужчине жизни.

прочитано 284 раза