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Шоу-бизнес
Готов на все ради сенсации: беспринципного Малахова втравили в грязный скандал

Готов на все ради сенсации: беспринципного Малахова втравили в грязный скандал

Россиянка Татьяна Касаткова рассказала о том, как некрасиво съемочная команда Андрея Малахова поступила с ее отцом. По ее словам, съемка в шоу "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" чуть не стоила мужчине жизни.
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Женщина поведала, что ее родитель Николая Михляев в молодые годы работал с артисткой Галиной Стахановой. Москвичка поделилась тем, что журналисты передачи приехали к нему на дачу, когда тот выпивал с друзьями и был не в самом лучшем виде.

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Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Якобы без ведома семьи мужчину увезли в отель, помыли, накормили, а потом забрали на съемки. В это время родственники Михляева искали его по всей столице и даже обращались в полицию. По словам Касатковой, редакторы Андрея Малахова обвели ее отца вокруг пальца. Сначала ему сказали, что шоу будет посвящено юбилею Галины Стахановой. По факту же на съемках его ошарашили тем, что его считают отцом внебрачной дочери актрисы.

По словам Татьяны, когда Николай приехал домой, то вообще не понимал, что произошло, из-за шока. Поняв, что случилось, он впал в глубокую депрессию. Мужчина даже не хотел жить: не ел и не пил. Матери россиянки тоже стало плохо – поднялось давление.

Касаткова отметила, что их семья бы смирилась, если бы у ее отца и впрямь нашелся ребенок на стороне. Но исходя из того, что ни Галина Стаханова, ни ее дочь не захотели встретиться с Михляевым вне стен шоу, они пришли к выводу, что все это было обманом.

После произошедшего семья хотела привлечь беспринципного Андрея Малахова и его сотрудников к уголовной ответственности. Однако дело так и не завели. Теперь Касаткова хочет предостеречь всех, кто задумывается об участии в скандальном шоу. Она уверена, что редакторы и ведущий готовы на все ради сенсации и не гнушаются нечестными методами работы.

Напомним, Андрея Малахова не раз обвиняли в нечистоплотности в способах работы. Предыдущим скандалом была история с исчезновением актрисы Светланы Светличной.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Андрей Малахов. Фото: Vadim Tarakanov/globallookpress.com
Автор: 14 ноября 2021, 14:05 Источник: Sobesednik.ru ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость898990
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Всероссийский главный нухачь грязных трусов, убожество и ничтожество с полным отсутствием мозгов, понятия чести, достоинства и культуры!
Гость890593
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Главный <цензура> и гробокопатель страны.Гореть ему в аду,растлителю народа.
Гость890177
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этот малахов-гей со своей квазимодной старушенцией женой родных матерей продадут ради рейтинга и бабла.мразоты
1

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