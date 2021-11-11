Малахов заговорил о смерти на фоне слухов о тяжелой болезни

Здоровье Андрея Малахова очень волнует его многочисленных поклонников.

Слухи о тяжелой болезни телеведущего поползли после того, как мужчину якобы заметили в парике на работе. Зрители решили, что шоумен лечится от онкологического заболевания и таким образом скрывает побочные эффекты лечения. Впрочем, другие предположили, что 49-летний Андрей Малахов всего лишь прячет возрастные изменения своей шевелюры.

До самого шоумена, наверняка, уже дошли подобные слухи, но он не стал писать каких-либо подтверждений или опровержений. Вместо этого в Сторис своего микроблога Малахов заговорил о смерти – он вспомнил кончину Брежнева.

Телеведущий рассказал, что тот момент, когда ему сообщили о смерти советского политического лидера, на долгие годы врезался ему в память. 10 ноября 1982 года Малахову было было всего десять лет. Было снежно, мальчик шел по улице и вдруг нашел игральную карту с изображением голой женщины – это стало первым потрясением. Ребенок еще не успел оправиться от увиденного, как на него свалилась вторая новость – ему сообщили о смерти политика. Таким образом эти два не имеющие друг с другом никакой связи события оказались тесно связаны в мозгу Малахова.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что вид изменившегося Андрея Малахова после подозрений о раке вызвал оторопь.